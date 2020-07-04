美派两艘航母进入南海解放军演习海域

华尔街日报报道，美国正派遣两艘航空母舰前赴南海，而中国解放军正在当地海域进行军事演习。报道指，美国此举目的是要向中国发出讯号，对北京在该区穷兵黩武的举措表示不满。

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报道指，美国星期六在南海举行近年来其中一次最大规模的军事演习，参加演习的有雷根号（USS Ronald Reagan）和尼米兹号（USS Nimitz）两艘航空母舰。中国也在该海域附近进行军演。

中美两国的关系因为贸易摩擦、新冠状病毒的疫情以及中国在香港的打压而趋向紧张，美国官员表示，他们要挑战他们形容为北京在该区非法的领土宣称。

雷根号所率领的海军组群的攻击队司令官魏考夫（George Wikoff）海军少将说：“美国军演的目的是要给我们的伙伴和盟国非常清晰的知道，我们对这个地区安全和稳定的承诺。”

两艘航空和其他四艘军舰参与的军演，将包括航母全天候飞行攻击能量的演习。

报道指，近年来，南海是北京闯开传统海事边界向外伸张的中心，中国的领土主张，几乎包括了整个南海，导致与其他东盟国家发生争执，为此中国还在人工岛上部署飞弹以及干扰仪器，试图为在该区进行活动的美国和盟友造成困扰。

中国7月1日开始在西沙群岛一带进行军事演习，华尔街日报指，中国在1974年从越南手上夺取该群岛。中国的官媒指，这次演习将一直维持到这个星期日。

报道指，中美双方在同时同一地点举行军演，是非常罕见的。

魏考夫海军少将拒绝披露美国的航母在南海何处进行军演，他只说军演并非是针对中国，但北京在该区的穷兵黩武是美国加强在该区活动的理由。