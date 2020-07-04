比利时担心其大学里的中国间谍行为

比利时当局在一份报告中提及科技和国防领域里的中国留学生，以“金矿”来形容窃取敏感数据。

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据本台RFI法广今天2020年7月4日周六的法文报道，比利时国家安全部门周四在其最新年报中提到了这一威胁。2019年年报指出，军事研究机构的大学生（类似中国国防科技大）被派往包括比利时在内的西欧多国，寻求获得某些军事发展的重要知识，他们用“金矿”来形容比利时大学里的科研活动。

报告还说，这些留学生与研究员之后带着比利时大学里的知识交给他们国家的军方。目前有数十名这样的军事留学生活动在比利时大学里。

加强科研保护

比利时国家安全部门没有给出当地中国留学生的具体数字，但该机构二号首长言下之意承认，境内有着欧洲主要机构的比利时，对此予以特别注意。

知情媒体人士在接受本台RFI法广记者Vincent采访时指出，一年以来，比利时安全部门把中国间谍作为工作重心之一，认为这对比利时有着真实的威胁。为了纠正这一问题，情报部门建立了一套旨在提高警惕的程序，帮助科研领域更好地保护其潜在的科学研究，与其对留学生和外国研究学者的开放。

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