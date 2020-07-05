中国提高低保 或超李克强指6亿人收入千元水平

图为一名消费者在一家北京菜市场点数人民币 资料照片

中国疫情之下，各项社会保障制度变得更为重要。中国时报说观察中国大陆今年以来，已有至少16个省份明确调整城乡最低生活保障标准。从排行榜来看，目前上海、北京、广东补助标准位居全大陆前3。以上海市为例，据上海民政局消息，上海从7月1日起调整最低生活保障等社会救助标准，从每人每月1160元人民币调整为每人每月1240元，增加80元、增幅6.9％。消息未提中国受惠民众人数，早前中国总理李克强曾指中国六亿人口月薪千元。

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据中国时报今天报道称，中国大陆最新生活保障标准出炉！16地上调，京沪粤居前三。消息引据《中国网》引述大陆国家民政局指出，2019年大陆城乡低保标准稳步提高。截至去年11月底，全大陆城市的低保月人均标准为617元、农村低保年人均标准为5247元，年增率分别为7.4％、10.4％，累计支出低保金达1433.8亿元。

其中上海、北京、广东的低保标准位居全大陆前3。值得注意的是，这三地均已实现救助标准城乡一体化，年补助均超万元，分别为每人每年1万4880元、1万3200元、1万2600元。

整体观察大陆31省份中有21个的低保标准位于500至700元区间，新疆月补助标准为467.2元，暂居末位。