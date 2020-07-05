亚非拉70国同调挺港版国安法 赵立坚“感谢各位的大力支持”。

中国强推“港版国安法”，引起国际社会批评，英、美等27个国家发表联合声明要求中国重新考虑；然而中国却全力动员友好国家，借由联合国人权理事会场合发言支持中国立法“无关人权”、“纯属中国内政”。据上报今天报道称，截至目前已有超过70个国家在表态为中国护航，其中除了少数实行所谓选举制的国家入列，更包括台湾友邦尼加拉瓜。“港版国安法”激发的争论，已使世界形成反中与挺中的两大阵营。

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上报今天指人权放牛班，亲中70多国瞎挺港国安法，台友邦尼加拉瓜赫然在列。

今年7月1日为中共建党99周年，同时也是中共计算中“建党百年大庆”的倒数开始。中共总书记习近平原本希望在今年借由扩大“一带一路”版图、深化对欧盟战略合作，以及访问日本签署中日“第五项政治文件”等大国外交进展，为明年的建党百年大庆创造历史定位。然而去年的香港民主抗争及今年的新冠肺炎病毒疫情，成为最大变量，习近平为完全掌控香港，也以最快速度制订“港版国安法”，引发国际社会批评。

据该报，在“港版国安法”立法前劝阻、恫吓均告失败之后，欧美国家公开谴责中国背弃《中英联合声明》，英、澳、加等国借由政治庇护、移民、司法等具体政策工具协助保护香港公民；美国的行政、立法双轨并进，针对中共高官、国际资本及对外贸易等祭出多重惩罚性措施。而共27个欧美国家更发表共同声明反对“港版国安法”，要求中国“重新考虑”。

主要国家的集体行动并未使中国有所让步，为了贯彻“对港主权”和国家尊严，中国外交系统全力发动友好国家在联合国人权理事会发言。根据国际媒体汇整发言内容，这些挺中国家的言论与中国外交部的说词几乎一致，均主张涉港事务为中国内政，国际社会应支持“一个中国”原则；中国立法与人权问题无关，更反对将人权问题政治化；以及国际社会应尊重中国的主权和领土完整原则，在“一国两制”下香港将长期享有繁荣自由等。

而在2天的发言之后，中国外交部发言人赵立坚立即在推特上发文称，已经有超过70个国家在联合国人权理事会发言支持中国对港政策，“感谢各位的大力支持”。

据上报称，中国成独裁国家共主，70多国相挺皆属“人权放牛班”。分析在“港版国安法”正反两大阵营的成员可以发现，支持与反对中国立法严控香港的国家，在政治体制上也呈现冷战时期壁垒分明的态势。若以“自由之家（Freedom House）”的世界自由评比做简单区分，反中的27国都是评比中列为“自由”的国家，而以美、英、欧盟等传统西方世界为核心。而挺中阵营的70多国，则来自“不自由”及“部分自由”的低评分国家，包括被视为世界上最残暴的独裁国家如北朝鲜、沙特阿拉伯，及叙利亚等，中国理所当然成为这个阵营的领袖。这也显示因“港版国安法”而起的不同立场，已将世界分为民主与非民主的两极阵营。

据上报警告，友邦尼加拉瓜恐遭中国拉拢，台湾须谨慎因应。该报说，更值得台湾注意的是，由于美国在反中阵营扮演关键领导角色，导致部分国家因“反美”而选择中国，其中包括一直与美国关系紧张的台湾友邦尼加拉瓜。虽然尼加拉瓜近年陆续在国际场合上肯定台湾对国际社会贡献，并重申双边关系稳固，然而尼加拉瓜过去已有几年时间未在联合国体系场域支持台湾有意义参与国际组织。中国是否借此次外交战增加拉拢筹码，进一步动摇强烈反美的尼加拉瓜立场，是台湾在挺港政策之外必须谨慎因应的变量。