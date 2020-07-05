传特朗普欲对中国打3组合拳

港区国安法与美国“香港自治法案”再刺激中美关系紧张，美国总统特朗普亦趁美国独立日之机，也再次就新冠肺炎疫情指摘中国。美国传媒报道，特朗普正谋划最多3项对付中国行动，预料最新数日之内就会出手。美国总统特朗普仍未签署《香港自治法案》，但有份提出法案的共和党籍参议员图米（Pat Toomey）认为，特朗普毫无疑问会签署法案，亦有信心法案会妥善实施。

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据香港经济日报今天报道称，中美角力特朗普或谋3招对付中国“数日内出手”。美国周六（4日）庆祝独立244周年，而单日全国新冠肺炎确诊病例增至近6万水平。特朗普在演说中则再次将责任归究中国，称美国原本过得很好，直至来自中国的病毒传入。特朗普表示，“拿美国着数的国家”原本正向美国支付“数以百亿关税”，但美国却突然遭到来自中国的病毒冲击。特朗普再次指控，中国“欺骗全世界”，扬言要令中国负上责任。

据该报道，有华府官员向彭博社透露，特朗普正考虑推出2至3项针对中国措施，并预料会在短期内公布，时机或以日计而非周计。但消息人士并无交代，特朗普会采取什么行动，或会就什么原因采取行动。

美国国会两院上周通过“香港自治法案”，容许制裁“损害一国两制”中方官员以及与之做生意银行。法案现时送交白宫，特朗普尚未签署生效。上周亦传出特朗普准备以“维吾尔人权法案”向中国推出制裁，但消息至周末也未有实现。

港区国安法上周实施前后，美国宣布向香港禁运军民两用敏感科技，具体受影响货物名单仍未公布。

据该报道说，美国总统特朗普仍未签署《香港自治法案》，但彭博社引述消息指，他可能在短时间内公布采取两至三项针对中国的行动。

美国国会通过的《香港自治法案》仍在等候特朗普签署之际，彭博社引述一名华府官员报道，特朗普正考虑对中方采取两、三项行动，并很可能在几日内公布，但该官员无披露详情。

港区国安法6月30日晚刊宪生效后，美国参众两院相继通过《香港自治法案》，法案可制裁美国认为损害香港自治的中国官员，以及在知情下与其有业务往来的金融机构等。白宫尚未回应特朗普是否支持立法。特朗普将有十天时间考虑签署或提出反对，否则法案会在十日后自动生效。

据报道称，特朗普在白宫庆祝独立日活动上发表演说，指相信年底前会研发出新型冠状病毒的治疗方法或疫苗；又再次将疫情爆发的责任归咎中国。他称中国的欺骗和隐瞒，令病毒散播至全球189个国家，中国必须为此负上全部责任。