名声不太好? 孔子学院疑党决定下改名了

曾被视为中国对世界宣传文化软实力的孔子学院，疑因在海外声名狼藉而被迫改名。Twitter及微博近日突然疯传一则由中国教育部发出的文件，表示将孔子学院总部更名为“教育部中外语言交流中心”，不再对外使用“国家汉办”的名称。据苹果日报引分析指出，孔子学院如今已经成为众矢之的，中共又玩起了“灌汤不换药”的伎俩，不过在全球“疑中”、“拒中”，甚至“抗中”的潮流大趋势下，纵使是改头换面，也脱不了沦为中共“洗脑机器”的恶名。

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据苹果日报报道，声名狼籍孔子学院疑改名“教育部中外语言交流中心”，网民指：脱不了洗脑机器恶名。虽然孔子学院总部/国家汉办的官方网站依然存在，但《苹果》发现，教育部中外语言交流中心已经开始运作，并逐步取代国家汉办的角色。

中国内地网民则不以为然，认为孔子学院多年来在海外成效不彰，“这么愚蠢的机构，改名不如撤销”。

该份由教育部发出的文件表示，为进一步做好中外语言交流合作工作，根据中央编办批覆，经教育部党组研究决定，将孔子学院总部更名为教育部中外语言交流合作中心，不再对外使用“国家汉办（英文 HANBAN）”名称。文件还指出，该中心的主要职责是：承担参与制定和实施国际中文教育总体战略和系列国家标准，建设、管理国际中文教育资源体系，运行国际中文教育项目，开展相关国际交流合作等。

据《苹果》发现，孔子学院总部/ 国家汉办的官方网站（www.hanban.org）依然“健在”，并没有更改名称的通告。不过，微信上月30日流传的一份“对外汉语公开课订阅号”文宣资料则显示，教育部中外语言交流中心已经成立，并且开始运作，包括协办2020年线上全美中文大会。该份文宣还指，教育部中外语言交流中心，以往称为“孔子学院总部/ 国家汉办”，而该中心主任马箭飞博士，之前的衔头正是国家汉办党委书记、孔子学院总部副总干事、国家汉办副主任。该文宣并且披露，“网络孔子学院”公众号，已经改名为“中文联盟”。至于教育部中外语言交流中心，目前在网上仍未有相关资料，官方媒体也未曾为该中心作出宣传。

据苹果日报，对于今次孔子学院总部更改，内地不少“心水清网民”直指，孔子学院“因为名声臭了，以为换个名字就能掩人耳目”，还揶揄：“将妓院改成青楼、怡红院，妓女改成长三，么二，花烟间、书寓等，有什么本质区别吗？不过是故弄玄虚，愚弄外国人罢了。”更有网民狠批，这种宣传中国文化软实力的方法成效不彰，花了大笔纳税人金钱，却被外国人“怀疑是文化侵略”，怒斥：“这么愚蠢的机构，改名不如撤销”。

作为宣扬中国文化软实力的孔子学院，始于江泽民时代，由时任政治局常委李长春亲自推动，到2004年胡锦涛时代正式成立，并开始由中国政府出资在世界各地的大学建造孔子学院；教师、教材和运作资金由中国教育部旗下的国家汉办来提供，耗资数百亿元人民币，鼎盛时期，全球140个国家（地区）建立512所孔子学院和1,073个孔子课堂。

直至近年，欧美多国开始发现，孔子学院“货不对办”，表面是文化交流，但实质是替中共进行统战，甚至有干预学术自由之嫌，之后争议不断升级，各国亦陆续关闭孔子学院。美国超过100家孔子学院当中大约40家已经关闭，而近年与中国交恶的瑞典，当地最后一所孔子学院已于今年4月被关闭。