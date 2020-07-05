中国大学生毕业因疫情就业难 当局推介下乡与基层

中国多家党政机关近日发布通知，鼓励高校毕业生到城乡社区就业创业，拓展他们的就业渠道、促进城乡社区建设。中国高校毕业生人数近年来持续攀升，而各种因素却导致用人需求下降，大学生就业难上加难。

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据自由亚洲报道称，中国大学生就业今年最难，官方鼓励支招到基层去。

中国今年的应届大学毕业生规模达874万人，创历史新高。据《光明日报》周五报道，中央组织部、民政部、教育部、人力资源和社会保障部等七部门近期发布了《关于引导和鼓励高校毕业生到城乡社区就业创业的通知》，以帮助他们就业，并推动城乡社区治理体系和治理能力建设。

通知指出，当局要支持社区服务类企业、社会组织吸纳高校毕业生就业或见习，并支持他们到这一领域创业。文件还说，当局还需要加强对他们就业创业观念的引导，加大从优秀城乡社区工作者招录公务员或事业单位工作人员，特别是基层干部的力度，并将高校毕业生在城乡社区就业创业情况纳入文明城市、文明村镇、文明单位的测评体系。

该报道称，这意味着，这份通知中提到的内容已经明确上升到了政治任务的层面。

据该报道说，消息一出，就有人调侃说，这听上去像是文革时期知识青年上山下乡的翻版。事实上，中国共青团去年发布的一份通知就曾令人惊呼上山下乡要复活了。当时，团中央发表了《关于深入开展乡村振兴青春建功行动的意见》，提出到2022年前，要力争动员不少于一万名学生党员、团员下乡，兼职基层干部；力争组织超过一千万人次大中专学生志愿者下乡，参与当地思想、文化、卫生等方面的建设。文件还列举了几大工作重点，意在把农村青年留在农村、把城市青年吸引到农村。乍一看，中国多部门近日发布的通知与去年共青团的这份通知有些神似，目的都是促进青年就业、推动社区建设。

为了改善青年就业环境，中国政府近来可是煞费苦心。今年二月底，教育部官员在一场新闻发布会上宣布，今年当局将扩招硕士研究生和专升本，总扩招规模较去年或将增加五十万人。舆论普遍认为，这是为了延缓大学生就业，减轻他们的就业压力。在会上，这名官员还介绍了教育部等方面采取的十多项稳就业措施，包括推出全天候网上校园招聘服务、鼓励更多应届毕业生参军入伍、要求高校以“一人一策”等方式加强个性化就业指导等等。