抖音指党从未要求搜集印度数据 努力保持与政府距离

印中边境冲突导致印度排斥中国产品，并以安全为由停止使用中国信息科技产品。TikTok执行长Kevin Mayer稍早表示，中国政府从未要求提供用户数据，而且如果政府提出这样的要求，TikTok也不会答应。抖音并说努力与北京保持距离。

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据路透社报道称，TikTok对其应用在印度被禁做出回应，努力与北京保持距离。

路透社说所看到的一封信函，在印度宣布禁用59个主要来自中国的应用程序后，中国字节跳动旗下的社交媒体应用TikTok说努力与北京保持距离。在一封路透周五看到的日期为6月28日的致印度政府的信中，TikTok执行长Kevin Mayer表示，中国政府从未要求提供用户数据，而且如果政府提出这样的要求，TikTok也不会答应。

在中印两国发生边境冲突后，印度宣布禁用TikTok和其他58款主要来自中国的应用程序，其中包括腾讯的微信和阿里巴巴的UC浏览器。

据TikTok执行长Kevin Mayer说，“我可以证实，中国政府从未要求我们提供印度TikTok用户的数据,“Mayer并补充称，印度用户数据存储在新加坡的服务器中，“如果我们将来真的收到这样的要求，我们也不会答应。” 在信中，Mayer强调，TikTok在印度的投资、3,500多名直接和间接员工以及覆盖14种语言的内容。据TikTok执行长Kevin Mayer又说，“我们用户的隐私以及印度的安全和主权对我们至关重要，”他写道，“我们已经宣布了在印度建立数据中心的计划。”

路透社引述一位知情人士表示，这封信是在TikTOk与印度政府可能于下周举行会议之前发出的。

TikTok的母公司是中国的字节跳动，但作为抖音的国际版，TikTok在中国内地无法使用。为了吸引全球用户，TikTok一直寻求与其中国母公司保持距离。

据该报道，TikTok已经承诺在印度投资10亿美元。自2017年推出以来，TikTok已经成为增长最快的社交媒体应用之一。按用户计算，印度是其最大的市场，美国紧随其后。

据报美国《华尔街日报》和其他媒体最先报导了这封信函。