疫情爆发 美国封关漏洞曝出

新冠肺炎肆虐美国，总统特朗普多番强调自己今年2月，及早向率先爆发疫情的中国内地封关。惟美联社上周六（4日）引述数据，显示美国封关首3个月内，仍有近8000名中外旅客经香港及澳门入境，报道形容港澳两地获豁免是美国封关的漏洞。

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据东网今天报道称，新冠肺炎：美对华封关漏洞，近8000人由港澳入境。

特朗普今年1月31日宣布，2月2日起禁止过去14天曾到访中国内地的非美国居民人士入境，但港澳两地不受影响。此外，由港澳赴美的人士，入境待遇与从内地赴美的美国人不同，毋须面对加强的健康筛查及检疫隔离程序。美联社引述美国商务部旅游入境纪录及私人航空数据指，2月、3月、4月分别有5600人、2100人、150人，分乘600多班民航客机或私人飞机由港澳飞抵美国，当中包括两地的内地公民及外籍居民。

该报道说，虽然美国居民可以由中国内地飞返美国，但他们入境后需接受医学监察，确认是否出现病征。惟报道引述华府内部电邮指，在美国封关头数天，当局对至少1600名由内地返美的人士失去联络。报道提到特朗普封关令生效时，香港录得至少15宗确诊病例及1宗死亡个案，澳门则有7宗确诊病例，当地初期病例均与武汉市疫情有关。

美国乔治华盛顿大学全球卫生学教授瓦尔德曼（Ronald Waldman）表示，虽然现时没有证据显示由港澳入境的人士把新冠病毒带到美国，但该情况（港澳获豁免）“一定程度削弱封关措施的目的”。对于报道内容，制订及公布封关措施的白宫国家安全委员会、国务院、疾病控制及预防中心、卫生及公共服务部一律拒绝评论。

据东网，根据美国国务院有关外游警示的网站，官方指新冠肺炎影响全球，呼吁国民不要出国，避免所有国际旅游。