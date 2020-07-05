纳瓦罗：《国安法》实际将香港人置于“大防火墙集中营”内

6月30日，北京手中的人大立法机器通过了《港版国安法》，破坏了香港司法的独立，引发全球强烈回应。白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）周六（7月4日）表示，《国安法》实际将香港人置于一个“大防火墙集中营”内。

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纳瓦罗是在周六福克斯节目“Fox & Friends Weekend”采访时说以上这番话的，他说：今天（7月4日），美国人即使是在庆祝我们自己的独立之际，同时正在哀悼香港自治的丧失。“香港居民将被置于“一个大的防火墙集中营（firewall concentration camp）”中，这是“你能想像的最糟糕的奥威尔式噩梦”。

纳瓦罗说：“我认为美国人可能想要思索，香港人在中共的手中、在中共的残暴之手中正发生着什么。”

他还强调，不要以为这只发生在香港，中共对美国也这样做，它们（中共）现在正在“用病毒撕裂我们”。

“因此，我们必须对中国（中共）采取强硬态度。”纳瓦罗说，“特朗普总统是唯一这么做的总统。”

美国国务卿蓬佩奥7月1日强烈谴责中国强推《国安法》。他说，自由的香港是世界上最稳定、繁荣和充满活力的城市之一；但“现在，它将成为另一个共产党管辖的城市，那里的人民将受制于党权贵的古怪想法”。

在港版《国安法》7月1日实施后，美国立即宣布了制裁和限制措施，英国、澳大利亚、日本、加拿大和欧盟也纷纷进行谴责并采取相关措施。