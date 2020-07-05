英国将禁华为参与5G项目 6个月内剔除

英国媒体透露，英国首相约翰逊将宣布，将从今年开始，逐步减少中国电信企业华为参与英国5G移动网络建设。报道透露，英国情报机构-政府通信总部（GCHQ）旗下的国家网络安全中心，将于下周向首相约翰逊提交一份报告，其中会指出，美国对华为实施的制裁措施，将迫使该公司使用一些尚未可以信赖的技术，因此使其参与5G项目的风险变得难以管控。

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据李文读报今天引述英国媒体指，英国将禁止华为参与5G项目。

《星期日电讯报》报道，英国首相约翰逊将宣布，将从今年开始，逐步减少中国电信企业华为参与英国5G移动网络建设。报道透露，英国情报机构-政府通信总部（GCHQ）旗下的国家网络安全中心，将于下周向首相约翰逊提交一份报告，其中会指出，美国对华为实施的制裁措施，将迫使该公司使用一些尚未可以信赖的技术，因此使其参与5G项目的风险变得难以管控。为此，英国政府官员已在草拟计划，在未来六个月内就开始停止在5G网络上安装华为提供的设备。报道指出，这一做法意味着英国首相约翰逊对华为态度的大转弯。今年1月，约翰逊曾不顾美国的反对，宣布允许华为参与建设英国5G网络的部分环节。

《星期日泰晤士报》也在头版报道，英国政府通信总部旗下的国家网络安全中心，将向英国政府提交报告，指出华为因为受到美国制裁，不能再购置一些美国制造的零件，因此降低了其5G网络设备的安全性。为此，英国政府计划从今年年底开始，逐步停止使用华为提供的5G网络设备。

《星期日邮报》在头版刊登照片报道，昨天是英国英格兰地区的“超级星期六”，因为经过了104天的封闭令之后，当地的酒吧、餐厅、酒店、理发店、电影院、游乐场、博物馆及艺术画廊等均在重新开放，新人们也终于可以再度举行婚礼。报道形容，昨天的解封大致成功，英国在疫情后开始逐步恢复正常生活，英国人的脸上也重现笑容。该报还透露，英国政府还将宣布，豁免国际体育明星入境后需要隔离检疫14天的规定，从而使今年夏季的一系列重要国际体育赛事得以如期举行。 《星期日星报》报道，昨天英国英格兰地区的酒吧在过去三个月以来首次重开，不少人都涌到酒吧喝两杯庆祝一番，一天内就消耗了1500万品脱（相等于852万公升）的啤酒。因此报道估计，不少英国人今天早上起床后，都会感觉到有些头痛。报道还引述英国警方表示，昨天酒客们在酒吧内的行为大致良好。

据资深媒体人李文读报引述《观察家报》则指出，由于不少人仍然担心新冠疫情，因此昨天仍有不少酒吧没有开门营业，而在重开的一些酒吧，酒客光顾的人数也比预期的少。另外，该报委托进行的最新民调结果也显示，52%的受访者认为，酒吧重开的决定过于仓促。只有不到四分之一的受访者觉得，现在是重开酒吧的最佳时机。