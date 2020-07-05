近半中国豪雨不停 长江中下游汛情告急

图为2020年7月4日中国长江洪水已漫上武昌江边黄花叽亲水凉亭准台。中央社引用中新社照片

长江流域豪雨不断。中国官方下午表示，长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖进水量明显增加，导致沿岸水位至今持续上涨。预测未来几天，自湖北监利到江苏江阴之间的长江，将全面超过警戒水位。

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据中央社今天报道称，长江中下游豪雨，1200公里水位将超过警戒线。中国官方预测未来几天，自湖北监利到江苏江阴之间的长江，将全面超过警戒水位。

湖北省监利县位在洞庭湖注入长江口的对岸，属长江中游。江苏省江阴市则介于南京与上海之间，属长江下游，两地之间的长江河段，长达约1200公里。该报道引述新华社消息，中国水文单位预测，长江中下游干流的湖北监利到江苏江阴段，未来几天将全面超过警戒水位，最高水位将超过警戒线0.5至1公尺左右。

在豪雨持续的情况下，位在洞庭湖注入长江口的湖南省岳阳市莲花塘监测站水位，今天凌晨5时正式达到32.5公尺的警戒线。到上午8时，水位进一步上升到32.55公尺，高于警戒线。同在上午8时，距莲花塘观测站不远处的城陵矶观测站，水位则达32.65公尺，高于警戒线0.15公尺。至于稍下游的汉口、湖口、大通等观测站的水位虽仍低于警戒线，但差距已不到1公尺。

长江水利委员会水文局今天上午10时继续发布监利至江阴段洪水黄色预警，提醒长江中下游干流沿岸，以及洞庭湖、鄱阳湖沿岸有关单位和民众注意防范。因应豪雨续降，中国中央气象局今天上午10时将暴雨警示级别提高到黄色，并提高应对措施级别，从重大气象灾害暴雨4级应急响应（一般自然灾害）提升为3级（较大自然灾害）。

据该报道说，中国预警灯号共分4级，从低到高依序以蓝、黄、橙、红色表示；灾害的应对措施（应急响应）级别同为4级。