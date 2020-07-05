香港国安法 哪些国家与香港或中国签引渡?

加拿大宣布暂停与香港间的引渡协定，以抗议“港区国安法”的施行。据中国与香港官方资料显示，除了加拿大，尚有英国、美国等共19国与香港签有引渡协定；也有39国与中国签有已生效的引渡协议。其他国家如何应对，引发关注。

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据自由时报报道，入境恐遭“送中”，52国与中港签署引渡合作。除了加拿大，还有英国、美国等共19国与香港签有引渡协定；也有39国与中国签有已生效的引渡协议。初步统计，全球共52国与中国、香港其中之一签订引渡合作，且已生效。由于“港区国安法”载明，不具香港永久居民身分者在香港以外地区犯罪，也在此法管辖范围内，外界因此忧心入境上述国家，恐面临“送中”风险。

根据中国司法部官网公告，截至2019年9月为止，全球共有55国与中国签订引渡条约，其中已生效的国家有39国，大部分集中在亚洲、中东及非洲，例如韩国、蒙古、菲律宾、越南、泰国、印尼、柬埔寨、老挝、斯里兰卡、巴基斯坦等。

欧洲及美洲有14个与中国签订引渡协议且已生效国家，包括：法国、意大利、葡萄牙、西班牙、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、保加利亚、波士尼亚与黑塞哥维纳、立陶宛、罗马尼亚，以及巴西、秘鲁、墨西哥等。此外，与中国签署引渡协议但尚未生效的国家共16国。

根据香港律政司公告，截至今年4月20日，共19国与香港签有移交逃犯协定，且已生效。分别为：韩国、印度、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、南非、英国、捷克、芬兰、德国、爱尔兰、荷兰、葡萄牙、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰。另外，法国也已经与香港签署引渡协定，但尚未生效。

综合上述资料，全球至少有52国与中国、香港之一签署引渡合作并已生效。

据该报道称，根据“港区国安法”规定，不具有香港永久居民身分的人士即使不住在中港澳，只要“犯罪的行为或结果”有一项发生在香港，就会被认定是在香港犯罪而已经触犯该法，若踏上中国土地，或是搭乘于中港澳地区注册的交通工具，都有可能被送往香港或中国大陆审判。因此，有舆论担忧，未来若有外籍人士涉入香港问题，这些国家都可能配合北京要求而将“逃犯”送往中国。