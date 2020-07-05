香港国安法-中国批加拿大干涉内政

加拿大名列严厉谴责中国强行推出香港国安法的西方国家之一。北京通过其驻渥太华大使馆做出了反应。

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本台RFI法广记者卢西蒙(Simon)今天2020年7月5日星期天发自上海报道说，在人权领域，北京不欣赏被人指手画脚。在中国强行推出破坏香港自由的国安法之后，加拿大周六决定暂停与香港之间的引渡协议。在北京压力下，香港越来越失去自治。

中国提出了抗议，中国驻渥太华大使馆在其网站上刊出声明，声讨严重干涉中国内政毫无根据的言论。中方发言人还说，包括加拿大在内的一些西方国家，以人权为借口，卷入香港事务，严重侵犯国际法与国际关系的基本准则。

中国单方面通过的这一文本，没有征求一些香港政治领导人的意见。中方对此反驳说，这一法律文本加强了香港的司法框架，对其公民和国际投资者有利。

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加拿大总理特鲁多周五表示，对英国前殖民地的形势感到担忧。他说，加拿大曾确信«一国两制»的原则，旨在保证香港在2047年之前，享有中国其它地方所没有的自由。

中国与加拿大的关系，由于华为创始人的女儿孟晚舟面临被引渡美国的程序，已经十分紧张。作为报复，中国在2018年底逮捕了两位加拿大公民：Michael KOVRIG和Michael SPAVOR于近期被控间谍罪。

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