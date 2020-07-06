中印或不打了 中国开始撤兵 王毅称两国高层达和平共识

中国与印度两国再次于争议边境“拉达克”地区（Ladākh）发生冲突，虽然互有伤亡、却并未扩大矛盾规模，两大强权政府就此僵持至今。印度总理莫迪曾亲赴边境探视，希望借此强化印度对这块土地的控制。据上报引述中国官方《中新社》今天称，中国外交部长王毅5日晚间致电新德里，继政治局委员杨洁篪之后、与印度国安顾问多瓦尔（Ajit Doval）通话，对于两国边界矛盾事务进行沟通，为未来双边和平局势，达成基础共识。路透社刚刚报道说，中国边境部队开始撤兵，并拆除帐篷与工事。没有消息报告中国大张旗鼓报告为了和平而做出首先撤兵姿态。

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据路透社今天报道称，中国外交部称中印就缓和边界事态达成共识，“尽快完成双方一线部队脱离接触进程”。

中国国务委员兼外交部长王毅周日晚同印度国家安全顾问多瓦尔通电话，就缓和两国边界事态达成积极共识。双方同意继续保持对话磋商，并强调应抓紧落实两国边防部队军长级会谈达成的各项共识，“尽快完成双方一线部队脱离接触进程”。

据中国外交部网站周一刊登新闻稿并称，中印双方认为维护边境地区和平与安宁对双边关系长远发展至关重要，应把边界问题置于双边关系的适当位置，避免分歧上升为争端。“双方同意将通过特别代表会晤机制加强沟通，...避免影响边境地区和平与安宁的事件再次发生。”

同时，中印双方重申遵守两国就边界问题签署的一系列协定协议，共同努力缓和边境地区的局势。

稍早路透援引多位印度政府消息人士指出，中国周一开始从中印争议边界地区撤回军队。上个月中印边界爆发流血冲突，造成20名印度士兵丧生。

路透社引述多位印度政府消息人士指出，中国周一开始从中印争议边界地区撤回军队。上个月中印边界爆发流血冲突，造成20名印度士兵丧生。中印两国部队6月15日晚间爆发数小时的斗殴冲突，部份士兵坠入加勒万河丧生。

中方尚未证实是否有士兵伤亡，但印度方面的死亡人数为50多年来中印边界冲突中最高，双方紧张关系急剧升高，中印军方高层进行数周协商，讨论如何缓和紧张情势。

据印度政府消息人士指出，周一在加勒万河谷冲突地点附近的一处据点，见到中国军队拆除帐蓬及工事。由于未获授权与媒体交谈，消息人士不愿具名。据消息人士指出，可以见到车辆撤出该区域，同时另外两个争议边界地区Hotsprings与Gogra也有类似行动。

据路透社说，中国外交部发言人赵立坚今天在回覆中国是否已撤回加勒万河谷军备的问题时表示，双方正采取有效措施减少接触，并缓解边界情势。

据上报今天报道，就边境冲突，王毅致电新德里，称中印两国高层达成和平共识。

据中国媒体引述中国现任外交部长王毅称，“前不久中印边界西段发生加勒万河谷事件的是非曲直十分清楚，中方将继续有力捍卫自身领土主权，维护边境地区和平安宁。实现发展振兴是中印两国第一要务，在这个大方向上中印有着长久的共同战略利益。双方应始终坚持互不构成威胁、互为发展机遇的战略判断，高度重视当前两国关系面临的复杂局面，共同努力尽快加以克服和扭转。希望印方同中方相向而行，正确引导舆情民意，维护和推进两国正常交往合作，避免采取将争议扩大化、复杂化的做法，共同维护中印关系大局。”

据报道，王毅与印度国安顾问多瓦尔两人就冲突交换意见，提出“四条共识”：一、双方同意遵循两国领导人达成的重要共识，认为维护边境地区和平与安宁对双边关系长远发展至关重要，应把边界问题置于双边关系的适当位置，避免分歧上升为争端。二、双方重申遵守两国就边界问题签署的一系列协定协议，共同努力缓和边境地区的局势。三、双方同意将通过特别代表会晤机制加强沟通，不间断地举行中印边境事务磋商和协调工作机制会议，不断完善和加强边境地区信任措施建设，避免影响边境地区和平与安宁的事件再次发生。四、双方欢迎近期两国军事和外交会晤取得的进展，同意继续保持对话磋商，并强调应抓紧落实两国边防部队军长级会谈达成的各项共识，尽快完成双方一线部队脱离接触进程。

据该报道，环绕于中国、印度和巴基斯坦领土中间的拉达克，不仅在印巴分治后，成为三次印巴战争的战场，内部也曾爆发穆斯林与佛教徒激烈冲突；2018年中印洞朗驻军矛盾时，也曾一度传出被解放军入侵边界线的消息。上报说，虽然被称为世界上最崎岖和荒芜的山区之一，面积4万5110平方公里的拉达克（Ladakh），却是中国与印度长年争议的边境地带。