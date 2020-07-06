中国内蒙古巴彦淖尔市卫生健康委员会官网4日公布1名牧民感染线鼠疫，目前隔离治疗中。当局紧急于5日发布鼠疫疫情3级预警，持续到今年底。

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据中央社今天报道，中国内蒙再发鼠疫，当局宣布3级预警。中国应急预案按照严重程度分为4级（一般）、3级（较大）、2级（重大）、1级（特别重大）等4个级别。

该报道综合陆媒消息，内蒙古巴彦淖尔市卫健委表示，巴彦淖尔市乌拉特中旗温更镇1名牧民身体不适，在乌拉特中旗人民医院就诊期间，5日经专家组确诊为腺鼠疫病例。据了解，患者发病前曾在鼠疫疫源地内活动，目前病情平稳。官方引述专家提醒，严防鼠疫须做好“三不三报”。“三不”为不私自捕猎疫源动物、不剥食疫源动物、不私自携带疫源动物及其产品出疫区。三报为发现病（死）旱獭及其他动物要报告、发现疑似鼠疫病人要报告、发现不明原因的高热病人和急死病人要报告。

据该报道，去年底内蒙古也爆发过鼠疫，据报首例为9月的甘肃酒泉市的败血性鼠疫死亡案例，2019年至少出现5例确诊，1例死亡，曾引起中国境内与国外恐慌。

据中华民国卫生福利部疾病管制署，中国大陆鼠疫自然疫源区包括西部旱獭疫源地、西南家鼠疫源地、华北沙鼠疫源地及喜马拉雅旱獭鼠疫疫源地，过去云南、贵州、广西、西藏、青海、甘肃、内蒙古等均曾出现过感染个案。