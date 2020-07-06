中国CH-92A无人机出口登陆欧洲 塞尔维亚先得 北京承诺技术转让

中国军用无人机首次出口欧洲。塞尔维亚军方从中国订购的第一批彩虹CH-92A攻击无人机，近日已经到货，连同相关设备正式转移到塞尔维亚巴塔伊尼察机场（Batajnica Air Base），交予军方，共有6架，它们将成为塞军最先进的武器之一。

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据东网今天报道称，首次出口欧洲，中国6架CH-92A无人机交塞尔维亚军方。塞尔维亚军方接收首批CH-92A攻击无人机。

消息说，塞尔维亚总统武契奇到场视察。

CH-92A为中高空长程攻击无人机，可用于侦查及各式行动，能够在侦察的同时挂载两枚FT-8D精确打击导弹，由中国航天科技集团研发，中方称CH-92A攻击无人机作战半径超过250公里、最大飞行高度5000米尺、时速近200公里。

该报道称，武契奇曾于上周六（4日）的记者会上表示，将与中国专家合作，进行联合发展计划，以期能早日完成塞尔维亚自制战斗无人机。不过，武契奇拒绝回答CH-92A攻击无人机军购总共花了多少钱，并指出，所有武器的价格都是秘密，不是只有向中国购买的才保密。塞尔维亚是该区域首个引进中国制CH-92A无人机的国家。