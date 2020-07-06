“光复香港时代革命”是否犯法港府自打嘴巴说法不一

香港国安法实施以来，条文定义广泛，解释混乱，甚至连手执利刃的港府本身，也是说法不一。港府上周声明称“光复香港、时代革命（简称光时）”口号有港独、颠覆国家政权等含意，并且有示威者因为藏有上述口号宣传物品被警察逮捕，但到了7月5日即国安法实施第五天，执行新法主要衙门之一的律政司司长郑若骅却在电视节目上指出，并非持有物品就要担心违反罪行，可能最终未必起诉，又称政府有其态度，但指法庭裁决时会全盘考虑所有证据。

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事实上，郑若骅在电视上的新说法，并没有对新法有太大的澄清作用，因为港府另一高干政务司司长张建宗在同一天刊出的网志上，继续维持他早前的讲法。他重申“光时口号在现时是有港独、将香港特区从中华人民共和国分离出去、改变特区的法律地位或颠覆国家政权的含意”，并且声称政府会全力支持警队严正执法。

郑若骅于电视节目上表示，警方逮捕门槛只是有合理怀疑，并非持有物品就要担心违反罪行，“而是令警方有怀疑、可能要调查，最终未必起诉都说不定”。她表示，政府一定有其态度，但法庭做事是按事实，客观、整体去看，“很少判这4、8、12个字是怎样，而是看整宗案件，被控人士符合哪些罪行的行为、有无犯罪意图”。

法律界选委、大律师黄宇逸称，香港政府在政治上对口号有其看法、认为高呼口号的人有特定意思，但法庭判案时不需要、亦不应接纳政府看法作为证供的一部分。他认为，不同人喊口号会有不同意思，各人亦会接受到不同意思，如单纯因喊口号或挥动旗帜，就指控是煽动分裂国家、颠覆政权，并不合理。

一本足可置人终身入狱的国安法，竟然解释混乱儿戏至斯，令港人无所适从，有网民就发起明日（6日）傍晚六时于观塘 APM 购物中心举白纸静默抗议。

七一回归日当晚，一名于铜锣湾时代广场外的举白纸的少女引起社会热议，她向记者表示过去都会在示威现场举标语，通常都是到场后随便派随便拿那种，但国安法实施后，她不知道要举什么才不会犯法。其后陆续有市民仿傚她举白纸表态，有网民于是发起明日傍晚六时于观塘 APM 举白纸静默抗议，活动通知亦提醒参与人士不挥任何旗帜、不展示、不呼喊有可能违反国安法的文宣或口号；也不会播放被港府形容为含有港独意思的歌曲《愿荣光归香港》。

除此之外，亦有市民上周五于东区裁判法院外举白纸声援七一涉嫌以刀刺伤警员的男子；同日下午举行的立法会内务委员会会议，亦有民主派议员于座位上摆放 8 张无字纸牌，并杯葛会议，其后被主席李慧琼安排保安移走相关纸牌；晚上亦有市民于铜锣湾街头举白纸抗议；亦有“黄店（支持民主运动的店家）”担心文宣内容或触犯国安法，拆走原以只余便利贴没有字的“空白连侬墙”示人。