反港区国安法 欧洲议员吁停止香港引渡协定

中国近期通过港区国安法，国际思考反制，比利时前总理、欧洲议会的英国脱欧首席谈判代表维霍夫斯达(Guy Verhofstadt)表示：7月6日呼吁欧洲国家寻求共识，停止实施与香港间的引渡协定。

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为抗议实施“港区国安法”，加拿大政府7月3日祭出一连串制裁措施，除暂停执行与香港的引渡协定，还停止出口军事敏感装备至香港，同时更新旅游警示，让加国人民知道该法可能对他们的影响。

维霍夫斯达（Guy Verhofstadt）7月6日在个人社群脸书发文，表示自实施安全法以来，香港法治已结束正常运作。他呼吁效法加拿大，欧洲国家应该寻求共识，停止实施与香港间的引渡协定。

由于“港区国安法”载明，不具香港永久居民身分者在香港以外地区犯罪，也在此法管辖范围内，外界因此忧心入境上述国家，恐面临“送中”风险。

根据中国司法部官网公告，截至2019年9月为止，全球共有55国与中国签订引渡条约。

另根据香港律政司公告，截至今年4月20日，共19国与香港签有移交逃犯协定且已生效，分别为：韩国、印度、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、南非、英国、捷克、芬兰、德国、爱尔兰、荷兰、葡萄牙、加拿大、美国、澳洲、新西兰。

近年中国因迫害新疆维吾尔族人及侵犯香港自由人权，国际上制裁声浪渐高，维霍夫斯达去年12月也曾表示，欧盟需有能力惩罚侵犯人权者，这是欧洲议会长期以来一直追求的目标。