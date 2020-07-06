访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索
政治

反港区国安法 欧洲议员吁停止香港引渡协定

发表时间：

L’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt est chargé de coordonner les réunions de la Conférence sur l’avenir de l’Europe 16 janvier 2020
L’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt est chargé de coordonner les réunions de la Conférence sur l’avenir de l’Europe 16 janvier 2020 © AFP
作者： 法广
1 分钟

中国近期通过港区国安法，国际思考反制，比利时前总理、欧洲议会的英国脱欧首席谈判代表维霍夫斯达(Guy Verhofstadt)表示：7月6日呼吁欧洲国家寻求共识，停止实施与香港间的引渡协定。

广告

为抗议实施“港区国安法”，加拿大政府7月3日祭出一连串制裁措施，除暂停执行与香港的引渡协定，还停止出口军事敏感装备至香港，同时更新旅游警示，让加国人民知道该法可能对他们的影响。

维霍夫斯达（Guy Verhofstadt）7月6日在个人社群脸书发文，表示自实施安全法以来，香港法治已结束正常运作。他呼吁效法加拿大，欧洲国家应该寻求共识，停止实施与香港间的引渡协定。

由于“港区国安法”载明，不具香港永久居民身分者在香港以外地区犯罪，也在此法管辖范围内，外界因此忧心入境上述国家，恐面临“送中”风险。

根据中国司法部官网公告，截至2019年9月为止，全球共有55国与中国签订引渡条约。

另根据香港律政司公告，截至今年4月20日，共19国与香港签有移交逃犯协定且已生效，分别为：韩国、印度、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、南非、英国、捷克、芬兰、德国、爱尔兰、荷兰、葡萄牙、加拿大、美国、澳洲、新西兰。

近年中国因迫害新疆维吾尔族人及侵犯香港自由人权，国际上制裁声浪渐高，维霍夫斯达去年12月也曾表示，欧盟需有能力惩罚侵犯人权者，这是欧洲议会长期以来一直追求的目标。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917
页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。