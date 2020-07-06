孔子学院名寿终正寝? 中国官方宣布总部更名了

据中国官方新华社消息，为适应国际中文教育事业发展，“中国国际中文教育基金会”日前正式成立，全面负责运行全球孔子学院品牌；“同时，中国教育部设立中外语言交流合作中心，开展除孔子学院运营和管理之外的其他国际中文教育项目，并深化中国与世界各国的语言教育交流合作”。此前中国网络已经传出中国汉办更名消息与官方文件。

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据中央社今天报道称，淡化政治色彩，孔子学院总部改名。负责全球各地孔子学院运行的中国国家汉办已改名为“教育部中外语言交流合作中心”。有分析说，改名是为淡化孔子学院的官方和政治色彩。

中国官方的新华社是在昨天发布消息指，为适应国际中文教育事业发展，“中国国际中文教育基金会”日前正式成立，全面负责运行全球孔子学院品牌。

据中央社，中国政府在各国大学或机构合作设立的孔子学院近年频频引发争议，许多国家都指孔子学院在传授中文之际，灌输有利北京当局的意识形态，借此影响国际社会对中国的评价，为中国政府提供政治宣传平台。美国、澳洲、欧洲近年都有孔子学院陆续关闭。新华社这篇报导之前，中国网络已传出孔子学院总部更名的消息。香港星岛日报今天引述分析推测，孔子学院近年在海外被“污名化”，改名或可淡化官方及政治色彩。

据新华社说，“中国国际中文教育基金会”是由多家大学院校、企业等发起成立的民间公益组织，旨在透过支持世界范围内的中文教育项目，促进人文交流，增进国际理解，为推动世界多元文明交流互鉴、共同构建人类命运共同体贡献力量。

该报道称，中外语言交流合作中心则属中国教育部直属事业单位，是发展国际中文教育事业的专业公益教育机构，具体负责统筹建设国际中文教育资源体系，参与制定国际中文教育相关标准并组织实施。中外语言交流合作中心并支持国际中文教师、教材、学科等建设和学术研究；组织实施国际中文教师考试、外国人中文水平系列考试，开展相关评估认定；运行国际中文教育相关品牌项目；组织开展中外语言交流合作等。