批习法学者许章润 警捕罪名或是“被嫖娼”

据苹果日报今天报道，明镜新闻网创办人何频今日（6日）在YouTube透露，中国著名法学家、北京清华大学教授许章润（57岁）今早10时许，在其北京家中遭10多名警察带走。何频称，许章润身患重病，这几年收入很低。财新网记者王和岩则透露：“据悉是今天凌晨1点，许教授被警方从家里带走。”据许章润一朋友透露，中国当局目前竟由四川的警方通知许章润的家人，说一直留在北京的许章润在四川成都嫖娼所以被抓捕。

广告 继续浏览后续

据苹果日报报道称，批习法学家许章润“被嫖娼”，今早北京家中遭“四川警”带走。

该报道称，明镜新闻网创办人何频今日（6日）在YouTube透露，中国著名法学家、北京清华大学教授许章润（57岁）今早10时许，在其北京家中遭10多名警察带走。何频称，许章润身患重病，这几年收入很低。财新网记者王和岩则透露：“据悉是今天凌晨1点，许教授被警方从家里带走。”许章润的朋友对《苹果》确认许章润被带走消息属实。他说从许章润邻居的口中得知，早上有十几辆警车、20几个人进入许家，把许章润带走了。另外，他也向许章润的保母确认，许章润在今早被带走，但是保母事后也说自己很害怕，说不清楚，他怀疑保母被公安警告不能说。

许章润的朋友耿潇男对美国《纽约时报》表示，许章润曾说他已“做好了心理准备会被带走”，更称他家前门上一直挂着一个装有衣服和牙刷的袋，“就是为这一天做准备的”。不过，耿潇男说：“但真的发生了还是很让人震惊。”

报道引据该友人称，中共当局目前竟由四川的警方通知许章润的家人，说一直留在北京的许章润在四川成都嫖娼所以被抓捕，但没有交代目前许章润的状况，“这一点实在太可笑了，我们所有的朋友们，都可以为许先生作证，许先生的人品完全是立的起来的。”

据这名许章润的友人说，许章润这一次被抓捕的原因，不但是因为今年发表两篇广为人知、批评中共的文章，而是他持续几年发表文章，刺中中共的要害，也全世界各地流传。他更提及，本来有打算要在香港出版许的文集，但是香港的出版社疑因遭受政治压力未有出版，改由美国的出版社出版，这成为刺中中共当局的一个原因，文章都直接对中共的合法性提出质疑，

据该报道，另外两个认识许章润的朋友也对《苹果》确认许被捕的消息属实，其中一人提到，许章润的身体一直不好，患有癌症，“他真是中国知识分子里有风骨和良知的人。”