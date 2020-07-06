杭州第一大P2P公司微贷网深夜遭警方立案侦查

杭州第一大P2P公司注定陷入“死局”？7月4日深夜，杭州市公安局上城区分局发布通报称，该局依法对微贷（杭州）金融信息服务有限公司（“微贷网”平台）涉嫌非法吸收存款立案侦查。目前，案件正在依法侦办中。

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据OR--商业新媒体今天报道称，7月4日深夜 杭州第一大P2P公司微贷网遭警方立案侦查。该微贷网涉嫌非法吸收存款；微贷网累计借贷金额近3000亿元。据警方通报，公安机关将全力开展资产查控、处置等追赃完损工作，并全力保护出借人的合法权益。同时，对平台借款人恶意逃废债涉嫌犯罪的，公安机会将依法予以严惩。

之后，杭州市公安局上城区分局发布了一则《“微贷网”网贷平台借款催收公告》。公告显示，为保护广大出借人合法权益，杭州市上城区防范金融暨网络借贷风险处置领导小组办公室现配合公安机关开展追赃挽损工作，敦促通过微贷网进行借款且尚未还款的借款人积极主动归还借款。

微贷网官网数据显示，截至2020年2月，累计借贷金额2986.63亿元，借贷余额85.83亿元。

据该报道，2011年上线的微贷网堪称名声响亮的网络车贷“龙头”，杭州第一大P2P。这些是《21世纪经济报道》等媒体对微贷网的描述。微贷网一度风光无限，在2018年11月15日更是达到历史巅峰。当天，微贷网在美国纽交所上市，开盘价10.5美元/股，较发行价10美元/股上涨5%。以此计算，微贷网当时市值超7亿美元（约合49.46亿元）。微贷网是继51信用卡在中国香港上市后，浙江境内的第二家P2P上市公司。

但截至美东时间7月2日16时，微贷网市值在美股收盘时为9371.37万美元（约合6.62亿元）。

据该报道称，微贷网的处境照见了整个网贷行业的现实。中国银保监会官网6月4日发布消息说，2020年是防范化解重大金融风险攻坚战的收官之年。中国银保监会将采取诸多措施确保打赢这场攻坚战，包括推动互联网金融风险市场出清，即持续整治网络借贷等互联网金融风险，坚决取缔非法从事金融活动的互联网机构。