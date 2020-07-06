清华大学教授许章润传遭警察带走

曾数度发文针砭时政并批评中国国家主席习近平的北京清华大学教授许章润周一（7月6号）上午传出从家中被警察带走。对于许章润被带走的原因，分析指应与他多次在网上的发文以及批判习近平有关。有网友呼吁国际社会关注这个事件。

广告 继续浏览后续

推特上看到的消息称，许章润上午10时许从北京家中被10多名警察带走。20多个警察包围了许章润位于北京六环外的住所，十几个警察进入他家搜查，拿走了电脑等物品，然后也将许教授带走了。

评论普遍认为许章润被捕与他多次在网上的发文以及批判习近平有关。中央社报道，2018年7月，许章润发表题为 « 我们当下的恐惧 »一文，批评习近平取消国家主席任期制，让中国向毛泽东时代倒退。网上有消息称他曾因此被软禁于家中多日。

2019年3月，许章润遭清华大学停职、停课。今年在疫情期间，他又撰写题为 « 愤怒的人民不再恐惧 »的文章，文章藉由疫情进而点出“垄断一切、定于一尊的组织性失序“，以及只对上负责的”制度性无能“，并称是”保江山“的一己之私而置亿万国民于水火的”道德性败坏“，致使人祸大于天灾。

这篇文章并重批习近平“疫疠猖獗当口，所谓‘亲自’云云，心口不一，无耻之尤“。

许章润当时曾提到，自己因言获罪，行止困限。他在文中写道：“此番作文，预感必有新罚降身，抑或竟为笔者此生最后一文，亦未可知。但大疫当前，前有沟壑，则言责在身，不可推诿，无所逃遁“。

此外，近期网上也流传着署名许章润的长文 « 践踏斯文，必驱致一邪魅人间»，其中痛斥当局强拆行为，摧毁多个住宅老区和艺术区。文章形容这种作法是“居屋不存，斯文荡然，真所谓暴殄天物、丧心病狂」。更批评政体是企图 “垄断思想，斫丧精神”。

文中写道：行文之际，强拆铲车还在轰隆，瘟疫继续蔓延，南国洪水滔滔。俯瞰环球，国朝四面楚歌，内忧外困，棋已下成了死局矣。而官媒无耻选择性失明，依旧歌功颂德，歌舞升平，不过奏响了一曲末世哀歌而已。再说一句，嬴政疯狂，糟践生计，践踏斯文，必驱致一邪魅人间，吾人岂能等闲视之？

六四学运领袖王丹稍早前在脸书发文说：“许章润教授被捕，显示习近平已经恐慌到草木皆兵的程度。到底是什么让他如此疯狂，这或许是解读中国局势的钥匙。”

许章润被捕的消息在推特上引发不少评论：

有推文称：“这是做给全世界看的，我任性，我国安。”

有推文说：“许章润教授的大义，是这个民族知识分子最缺少的，不， 这个民族最缺少的是真正的知识份子。 许章润先生今天被黑暗吞噬了， 这个操蛋的社会，是黑色的！”

还有推文呼吁国际社会关注：“许教授在万马齐喑之际屡屡呼唤民主，大胆直言，守住知识分子的底线，绝不妥协，呼吁国际社会关注！”

也有推文称：“不要再当殉难者，这个国家不值得。”