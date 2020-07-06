罗冠聪英国报章撰文：人在海外仍需藏身方能继续国际抗争

目前已经解散的香港众志创党人之一的罗冠聪在英国报章每日邮报撰文指出，他目前人在海外，但仍不能公开露面，以便继续在国际战线上抗争。

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罗冠聪在文章说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标，形容目前是香港的黑暗时期，又指中国公然撕毁1997年之前承诺的一国两制，现时香港已经无人再对北京会履行承诺和尊重人权抱有任何幻想，所以上星期坐飞机离开香港。

在文章中，他感谢英国为300万港人提供避难所，又说需要看到全球尊重民主的国家作出联合和有力的回应，以遏制中国政府的扩张主义，否则台湾可能会是下一个目标。

罗冠聪上周秘密离开香港，有指他前往英国。这位被中共党媒新华社扣以“港独头目”帽子的前学生领袖，至今虽仍未公开露面，但近日仍然活跃于社交媒体，昨天（5日）便在面书回应律政司司长郑若骅的言论，认为法庭审理国安案件时将难以保持独立。

罗在每日邮报的文章中说：“在26岁之龄，我告别了香港，离开我的家、我的父母兄弟和朋友，以至我在街头领养回来的一对猫儿，牠们一直无条件爱护我.........我航机起飞，我怅然俯瞰深爱的城市最后一眼，看到群厦耸立，看到渡轮，看到澎湃的活力⋯⋯”

罗形容目前是香港的黑暗时刻，中国公然撕毁九七前承诺的一国两制，现在香港已无人对北京履行承诺和尊重人权存在任何遐想，“我的母亲早在半世纪前已目睹中国文革的恐怖和暴戾，而国安法正在香港掀起新一轮文化大革命”。

罗说“因此我上星期需要坐上飞机离开”，起初没有人知道国安法对香港人会带来怎样的伤害，至7.1当日看见街上发生的事，让人真的感受到恐惧。警方当日大举拘捕了370名上街发声的市民，包括十名被指违反国安法的人士。

对于英国政府对300万持BNO护照的港人提供移民便利，罗冠聪表示感谢，并呼吁其他国家也作出联合及有力的反应。

罗的文章最后指出：“我从来没有离家的心愿，我面对的抉择是留下来默然接受专制或投身国际战线继续为自由而战。我们将在各战线上坚持，数以百万计港人面对中国独裁仍然表现出渴求民主的不死决心，他们为我们带来希望，我们不能让他们失望。”