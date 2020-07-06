美双航母南海对峙解放军大动作军演 北京批别有用心

美国海军近日派出尼米兹号与里根号航空母舰在南海水域进行双舰操演，以支持印太海域的自由开放。中国外交部今天批评，美国蓄意派重兵在南海进行大规模军演、炫耀武力，完全是别有用心。

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据中央社今天报道说，美航舰南海军演，北京批：别有用心。

中国1日起在位于南海的西沙群岛周围连续5天进行军演，2艘美国航舰4日起也在南海展开演习；美国国防部并指为北京在具主权争议的海域进行军演感到担心，强调中国军演将进一步破坏区域稳定。

据该报道，中国外交部下午举行例行记者会，发言人赵立坚回答媒体时表示，西沙群岛是中国领土，不存在任何争议。中方在西沙海域开展军事训练是中国主权范围内的事、无可非议，美方有关言论完全是罔顾事实、混淆视听。据赵立坚并说，“当前，在中国和东盟（东协）国家的共同努力下，南海局势保持总体稳定，向好发展。在此形势下，美国蓄意派重兵在南海有关海域进行大规模军演，炫耀武力，完全是别有用心”。据赵立坚批评，美方的行径意在挑拨离间地区国家间关系，推动南海军事化，破坏南海地区和平与稳定。

中央社说，美国海军发言人4日表示，尼米兹号（USS Nimitz）与里根号（USS Ronald Reagan）航舰正在南海水域进行双舰操演，以“支持印太海域的自由开放”。