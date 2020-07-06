英国执政党因华为出现分歧

《每日电讯报》今天在头版报道，虽然英国政府已经计划逐步减少中国电信企业华为参与5G网络建设，直到2029年完全停止使用其设备，但大约60名执政保守党议员则要求政府，提前在2024年本届议会任期结束前，就不再让华为参与5Ｇ网络建设。

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据李文读报今天引述《每日电讯报》指，这些议员还威胁说，他们将扰乱政府接下来在议会中的立法议程，直到首相约翰逊答应他们的要求为止。报道引述其中一名反对华为的保守党议员表示，许多人认为，让华为继续参与5Ｇ网络建设直到2029年，实在太久了，他们甚至希望在2023年之前就不再让华为这样做。

英国对外情报机构军情六处的前负责人索沃斯也在《金融时报》撰文表示，由于美国对华为实施制裁，因此现在有技术理由改变首相在今年1月作出的决定，并禁止华为参与英国的5Ｇ网络建设。不过，报道也引述华为副总裁张国威表示，华为仍持开放态度与英国政府进行协商，而且现在大谈美国制裁对华为的影响也为时过早。

据路透社今天报道称，英国文化大臣道登(Oliver Dowden)周一表示，美国旨在限制中国华为为5G设备采购先进微芯片的能力的制裁措施，可能会对华为的可靠性产生重大影响。

英国在1月份允许华为在该国未来的5G网络建设中发挥有限作用，但英国国家网络安全中心(NCSC)的官员后来研究了美国5月宣布的措施的影响。道登告诉天空新闻(Sky News)，他对有关官员正在起草建议停止安装华为设备的报导不予置评，但他称英国的决定“并非牢不可拔”。 据道登说，“如果美国实施已宣布的制裁，我们相信可能对华为设备的可靠性以及我们能否安全使用它产生重大影响，”