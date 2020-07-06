英媒2013年中国发现新冠病毒说增细节 或涉武汉病毒实验室

世界日报说，英国《星期日泰晤士报》昨天以头版报导，指中国可能早在2013年就发现了新冠病毒。报导称，2012年8月中国科学家前往云南调查一种导致三位矿工死亡的新疾病，最后在一座废弃的铜矿场发现了与新冠病毒相吻合的一种新型病毒RaBtCoV/4991，与新冠病毒（COVID-19）有96.2%的相似度，但武汉病毒研究所却从来不曾公开承认这一点。

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据世界日报今天引述英媒指：中国2013年就发现类新冠病毒，样本送武汉实验室。英国星期日泰晤士报指出，中国可能早在2013年就发现类新冠病毒。

据该报指，2012年4月24日至5月2日，六位在昆明墨江通关镇一个废弃铜矿厂工作的矿工先后出现39度以上高烧，以及咳嗽、四肢酸痛等症状，其中五人呼吸困难。当时有些人已在矿场工作了两周才发病，有些人则只工作了几天就有症状。医护人员为这些矿工做了包括SARS在内的病毒测试，结果都呈现阳性，进而遵照钟南山建议，对病患进行抗体检测。结果病患体内并无SARS病毒，却出现了一种类似SARS但尚不为人知的抗体。武汉病毒研究所于是派出团队到矿场调查，经过一年的研究后，发现了RaBtCoV/4991病毒。

据该报说，美国罗格斯大学微生物学教授艾布莱特（Richard Ebright）对于COVID-19的出现并不吃惊，称武汉病毒研究所对于RaBtCoV/4991可能做了手脚。

仍据该报称，记者曾致函武汉病毒研究所，询问关于RaBtCoV/4991的问题，包括为何不公开资讯、是否与COVID-19有关等，但均未得到回复。