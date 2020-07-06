重话批评习近平 北京清华大学教授许章润传遭警察带走

曾数度发文针砭时政并重话批评中国国家主席习近平的北京清华大学教授许章润今天上午传出从家中被警察带走。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，重话批评习近平，北京清大教授许章润遭警察带走。消息称曾数度发文针砭时政并重话批评中国国家主席习近平的北京清华大学教授许章润6日上午传出从家中被警察带走。中央社引述中国民运人士王丹在脸书说，许章润被捕，显示习近平已恐慌到草木皆兵的程度。

据中央社，对于许章润被带走的原因，分析指应与许章润多次在网上的发文以及批判习近平有关。

2018年7月，许章润发表题为“我们当下的恐惧”文章，批评习近平取消国家主席任期制，让中国向毛泽东时代倒退。许章润曾撰文“愤怒的人民不再恐惧”，文章借由疫情进而点出“垄断一切、定于一尊的组织性失序”，以及只对上负责的“制度性无能”。

2019年3月，许章润遭清华大学停职、停课。今年在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间，他又撰文“愤怒的人民不再恐惧”，文章借由疫情进而点出“垄断一切、定于一尊的组织性失序”，以及只对上负责的“制度性无能”，并称是“保江山”的一己之私而置亿万国民于水火的“道德性败坏”，致使人祸大于天灾。

这篇文章并重批习近平“疫疠猖獗当口，所谓‘亲自’云云，心口不一，无耻之尤”。据该报道，许章润当时曾提到，自己因言获罪，行止困限。“此番作文，预感必有新罚降身，抑或竟为笔者此生最后一文，亦未可知。但大疫当前，前有沟壑，则言责在身，不可推诿，无所逃遁”。

中央社报道称，此外，美国政治学者韩连潮近日在推特转贴一篇署名许章润的长文“践踏斯文，必驱致一邪魅人间”，其中痛斥当局强拆行为，摧毁多个住宅老区和艺术区。文章形容这种作法是“居屋不存，斯文荡然，真所谓暴殄天物、丧心病狂”。更批评政体是企图“垄断思想，斫丧精神”。