TVB带头紧跟大陆政策要求艺人签约保证不搞港独

香港TVB紧跟大陆政策要求旗下艺人签约保证不从事分裂国家或搞桃色新闻，图中女艺人李佳芯一度因为遭到大陆网民杯葛而被冷藏。

香港无线电视（TVB）近年来政治立场被批评紧靠中央，甚至有网民形容是CCTVB，根据网媒香港01报道，TVB最近甚至连旗下艺人所签的合约，也紧跟大陆业界的政策，要求旗下艺人“保守行为”，不能因为从事港独活动或搞桃色新闻而连累公司蒙受损失。

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报道指，TVB此举是有见大陆官方近年十分关注艺人言行，且纷纷向影视公司及网上主流平台出手，要求他们在合约上提出“加辣”条件，以杜绝劣质艺人。

根据报道，有关方面需承诺有份参与演出的艺人于一定年期内不可犯嫖娼、赌博、吸毒、分裂国家鼓吹港独等行为，若因此连累作品禁止发行及上映，有权追讨损失。而TVB近年很多剧都是与大陆联合制作又或是会于大陆播放，故亦需配合国家政策。

报道指，TVB的艺人于去年接二连三出事，包括黄心颖偷食人夫许志安导致形象插水要被无限期雪藏，她有份参演的《法证先锋IV》以及综艺节目都需要重拍，花费数以千万港元，而她的商演、广告等工作亦统统失掉，保守估计已令无线损失逾亿港元。另外，视后李佳芯被指激怒大陆网民而需要冷藏，被剔出多套与大陆合作的剧集。而今年朱智贤就被发现疑偷食人夫黎振烨，两人即时被雪藏，未知当中损失多少收入。

报道指，TVB连月来与律师商讨，将草拟一份新合约，当中会增加一项条款，就是若果艺人因个人行为及言论，包括政治立场等令公司蒙受不必要的损失，肇事艺人将要承担一切责任及赔偿。该报道指，即将续约无线的两届视后胡定欣，或成为首批签这项加辣新条款的艺人，她回覆传媒表示对此不清楚，所以没有回应。