中印争战从边境扩向经济 新德里新规审查50项中国投资

印度政府正在根据一项新的审查政策对约50项涉及中国公司的投资提案进行评估。新的投资规则旨在遏制新冠疫情期间的“机会主义”收购。然而，据业内高管表示，自上月两国在有争议的边界发生冲突、导致20名印度士兵丧生以来，两国关系恶化，可能会进一步推迟投资项目获批。研究机构Brookings今年3月表示，中国企业在印度现有和计划的投资超过260亿美元。

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据路透社引述消息人士说，印度正根据新政审查约50项涉及中国公司的投资提案。三名熟悉内情的消息人士表示，印度政府正在根据一项新的审查政策对约50项涉及中国公司的投资提案进行评估。根据印度今年4月宣布的新规定，所有邻国实体的投资，无论是新投资还是追加投资，都需要得到印度政府的批准。中国是这些投资者中最大的，这些规定招致了中国投资者和北京方面的批评，它们称这项政策带有歧视性。

起草这项新政策的印度商务部工业部门没有回应记者的置评请求。该报道称，出于保密考虑，消息人士拒绝透露哪些公司的投资正在等待审批。

这名官员和另外两名消息人士称，自新规实施以来，已有40-50份涉及中国投资者的投资申请提交，目前正在审查中。其中一位消息人士称，包括印度驻中国领事馆在内的多个印度政府机构一直在与投资者及其代表进行沟通，以寻求对这些投资提议的明确解释。

据该报道，上周，印度禁止了59个移动应用，其中大部分是中国的，包括字节跳动的抖音和腾讯(0700.HK)的微信。这是自上月边境危机爆发以来针对中国采取的最强硬举措。此举可能会影响中国大型企业在印度的扩张计划。

路透社说，中国国务委员兼外交部长王毅周日晚同印度国家安全顾问多瓦尔通电话，就缓和两国边界事态达成积极共识。双方同意继续保持对话磋商，并强调应抓紧落实两国边防部队军长级会谈达成的各项共识，“尽快完成双方一线部队脱离接触进程”。多位印度政府消息人士指出，中国周一开始从中印争议边界地区撤回军队。