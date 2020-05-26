孟晚舟引渡案即將裁決 勝利照流出 回中國可能性大增？

孟晚舟5月23日與包括華為副總裁彭博在內的多名支持者在法院前豎起大拇指合照。

加拿大卑詩省最高法院當地時間周三上午就華為財務長孟晚舟引渡案是否符合“雙重犯罪”作出裁決，符合：引渡美國；不符合：即刻自由。儘管前途未卜，加國媒體爆出孟晚舟23日在法院前豎起大拇指以示勝利的合照，被指“提前慶功”，當地律師也指勝算幾率不小。中國外交部發言人趙立堅5月26日則繼續以威脅的語氣要加拿大“立即釋放孟晚舟”。

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加拿大廣播公司5月25日報道，孟晚舟23日傍晚7時左右，與華為副總裁彭博等多名親友現身卑詩省最高法院門外，笑容滿面站在台階上，豎起大拇指擺出勝利姿勢合照。該媒體指出，對於幾十個小時後面對引渡裁決的孟晚舟，在公共場合如此表現很不尋常。

溫哥華當地律師研判孟晚舟獲勝機率很大，曾經參與數百起引渡案的溫哥華刑事辯護律師博庭 (Gary Botting) 對加拿大廣播公司稱，“以前沒見過這種情況”，孟晚舟的確很有機會獲勝。這位律師還對加拿大『星島日報』稱，孟晚舟獲勝機會大約七成。

如果孟晚舟勝訴，法庭即可下令解除其腳上配戴的電子追蹤系統，隨即獲得自由，並獲得離開加拿大的權利。

也許孟晚舟本人感覺到了什麼？不過，在法院作出裁決前，這一切都只構成氣氛，一切等待法庭幾個小時後的判決，或者引渡美國，或者返回中國。

法庭判決的關鍵考量是孟案是否構成雙重犯罪。按照加拿大法律，被引渡者受指控的行為不僅違反了引渡國法律，而且在加拿大也必須構成犯罪。一月份法庭聽證會上，孟晚舟的律師辯稱，美國對伊朗實施經濟制裁，但加拿大並未對伊朗實施經濟制裁，因此，孟晚舟在加拿大不構成犯罪。

孟晚舟是2018年12月1日途徑溫哥華國際機場轉機時，根據美加引渡合作條約，在美國要求下，加拿大皇家騎警逮捕了孟晚舟。美國司法部指控孟晚舟違反美國伊朗制裁禁令，涉嫌金融詐騙，要求加拿大當局引渡孟晚舟到美國受審。美國指控的細節包括孟晚舟作為華為金融首長，2013年向香港滙豐銀行作出不實陳述，謊稱華為子公司星通科技與華為無關，蓄意誤導滙豐銀行為華為與伊朗的非法交易提供服務。

2019年1月29日，美國正式提出引渡要求。因此，5月27日卑詩省最高法院的判定至關重要，孟晚舟或者被引渡，或者獲得自由。

5月27日裁決後孟晚舟面臨兩種局面，或者不構成雙重犯罪，當天獲得自由；或者被引渡美國。在第一種情況下，根據本台蒙特利爾特約記者報道，孟晚舟一旦獲勝，可以自由返回中國，但如果檢方上訴，將會設法使她無法離境。報道引述加拿大一名移民律師分析，如果孟晚舟獲勝，那就是一場與檢方爭分奪秒的“機場賽跑”，她能在檢方提出上訴前登上飛機離開加拿大嗎？也許可能，也許不能。

第二種情況，如果法官裁定孟案屬於雙重犯罪，孟晚舟也不可能即刻被引渡美國，聽證會將進入第二階段，屆時將就辯方提出的孟晚舟在溫哥華機場被捕時違反憲法權利進行控辯。

孟晚舟被捕後不久，中國抓捕了加拿大公民康明凱和邁克爾作為報復，如果說，孟晚舟被捕僅僅10天就出資1500萬加幣獲得假釋，居住在自家舒適的豪宅里，並可在附近小區帶着電子追蹤腳銬自由行動；兩位加拿大公民則不能替自己辯護，沒有任何自由行動的可能，可謂過着暗無天日的生活，如果說孟晚舟的案子在加拿大是公開審理的，有一個律師團隊辯護；加拿大兩位公民連外界探視都受到嚴格限制，很長時間不知關押在何處，一直處在嚴酷的囚禁狀態。

周二，中國外交部發言人趙立堅要求“加方”“立即釋放孟晚舟女士……以免中加關係持續受到損害”。當記者反問如果孟晚舟周三獲釋，中方是否也會儘快釋放兩位加拿大公民時，趙立堅的回答似是而非，不知所雲：“我已經非常明確地闡明了中國政府在有關問題上的立場”。

加拿大是法治國家，中國一直拿孟晚舟案要挾加拿大政府，也令加方哭笑不得。加拿大總理杜魯多5月21日遺憾地表示，中國不懂加拿大司法體系是完全獨立的，繼續把關押兩位加拿大公民與逮捕華為一名高管聯繫在一起”，“這一點加拿大與中國完全不同。他們不明白，我們既不可能，也沒有願望去干預我們獨立的司法體系”。