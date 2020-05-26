王志民：訂港區國安法貫徹習近平總體國家安全觀

中國全國人大代表、香港中聯辦前主任王志民5月25日表示，全國人大涉港決定草案是為了從國家層面解決有關問題，並指這是貫徹中共總書記習近平的總體國家安全觀。

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據香港電台報道，當地時間5月25日上午，十三屆全國人大三次會議廣東代表團審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，王志民在會上發言形容，這是從當務之急與從長計議並重，以解決香港多年亂象的重大舉措。他指出，有關決定可以從根本上回應中國民眾，包括香港人的多年擔憂和期盼。

現任中共中央黨史和文獻研究院副院長的王志民在周一於廣東代表團分組審議決定草案時談道，這是從當務之急與從長計議並重，以解決香港多年亂象的重大舉措。王志民相信，有關決定可以從根本上回應國民，包括香港同胞的多年擔憂和期盼。

據公開資料顯示，王志民是福建師範大學經濟法律學院政治經濟學專業博士研究生，1992年擔任新華社香港分社辦公廳副處長、處長，2006年起在中聯辦擔任職務，2017年成為中聯辦主任。2020年1月，國務院宣布免去王志民的中聯辦主任職務，他被調到中央黨史和文獻研究院擔任副院長。