白宮：特朗普不滿北京做法 質疑香港未來金融地位

法新社消息，美國白宮周二表示，如果中國將港版國安法強加給香港並剝奪香港自治，香港“將失去國際金融地位”，這一警告直接來自特朗普。而美國聯邦參議員周二承諾將儘快提交針對中國高官的制裁法案，以阻止中國人大通過香港版《國安法》。

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路透社消息，美國白宮發言人凱莉·麥卡尼（Kayleigh McEnany）周二表示，如果中國掌控香港這個前英國殖民地的控制權，很難想象香港還能繼續成為國際金融中心。麥卡尼並說，有關香港可能失去金融中心地位的警告是直接來自美國總統特朗普，特朗普對北京的港版國安法“很不滿意”。

另據法新社報道，美國聯邦參議員周二承諾將儘快提交針對中國高官的制裁法案，以阻止中國人大通過香港版《國安法》。美國有關議案旨在對“所有被控破壞香港自由及自治的中共官員進行制裁”。

法新社援引法案發起人之一的共和黨參議員帕特·圖密（Pat Toomey）表示，“儘管中國不是民主國家，但中國的領導人“對這種政治壓力會極為敏感”。帕特·圖密透過電話向媒體表示，“當動用此類制裁手段觸動到其經濟和金融利益時，面臨巨大壓力的（中國政府）可能避免採取此類措施。” 他說：“我希望此舉能夠避免出現最壞的情況，有利於香港人民的福祉。”

該法案的另一發起人，民主黨同事克里斯·範·霍倫（Chris Van Hollen）則呼籲參議員向中國當局“傳達非常強烈的信息”。他警告說：“時間比以往任何時候都緊急，我們打算迅速採取行動。”

帕特·圖密在接受香港《蘋果動新聞》訪問時批評北京“加速並有系統地否定對港人基本人權保障的承諾”，他表示有超過千人在反政府示威中被捕、15名民主派知名人士被“高調”逮捕，形容“港版國安法”令人擔憂香港的人權及自由遭到剝奪。 帕特·圖密表示，如果中國人大常委會通過“港版國安法”，他不會對美國國務卿蓬佩奧在即將出爐的一國兩制認證報告中、決定香港自治程度不符認證標準感到驚訝。

帕特·圖密強調，他提出的法案重點在於，針對與涉及違反對港承諾的個人及官員有業務來往的銀行，這些針對資金或資產的措施，料會有更大反製作用。

另一提案人、民主黨參議員克里斯·範·霍倫在訪問中強調，2人提出的法案是去年通過的《香港人權及民主法案》的“補充”。被問到美國國會能否給予特朗普政府給予足夠壓力時，範·霍倫認為，特朗普能“辨識”目前局勢，他期望中共能明白其決定會造成嚴重後果。 至於制裁對兩國關係及經濟利益的影響，圖密表示，希望美中雙方可保持貿易關係，但認為其中有不少重要方向需重再處理。範·霍倫也表示，不希望美中陷入“新冷戰”，但強調中共要作出決定。他重申通過“港版國安法”並非雙方利益所在，中共應明白需向在不同國際協議中作出的承諾“並非一紙空文”。