香港立法會二讀辯論“國歌條例草案” 港民號召發起“5.27大三罷”

香港局勢繼續引起各界關注。香港泛民主派反對的“國歌法”，預定6月4日在立法會三讀表決，而當日正是1989年“六四”事件周年紀念，香港網民計畫發起當天包圍議會等抗議行動。另外，香港立法會今天將對“國歌條例草案”恢復二讀，港警在立法會一帶嚴加部署，防止新一波衝突爆發。

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據香港媒體報道，香港立法會今天將對“國歌條例草案”恢復二讀，以便實施“中國國歌法”，加上全國人大將通過“港版國安法”，港警提前在立法會所在的金鐘一帶加強布防，擺設各種路障。

港媒報導說，香港民間號召發起“5.27大三罷”（罷課、罷工、罷市）抗爭行動。有民眾透過網絡號召，今天周三前往金鐘一帶示威抗議表達訴求，恐再次引爆警民衝突。據稱，港警將派出3000名防暴警察維持秩序，港警並在立法會和政府總部周圍加強布防，設立水馬和鐵網。

另外，香港支聯會計畫周日舉行“毋忘六四”遊行遭警方反對，支聯會向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴被駁回，支聯會表示，當日將改為“遍地開花”在各區擺街站。

支聯會主席李卓人說，政府陸續重開社區設施及複課，主辦方也願意接受防疫指引，質疑警方反對與政府放寬安排不對稱，藉此打壓言論及集會自由。

代表警方的律政司律師陳嘉恆反駁，他引述衛生署專家反對大型聚會認為，主辦方預計1000人參與，難以確保每人正確戴口罩及保持距離，加上未能識別參與者身分，一旦有人確診時無法追蹤。