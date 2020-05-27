加媒記者追問發言人加法院如作出對孟晚舟不利裁決中方怎麼辦

中國外交部例行記者會上，加拿大媒體記者曾四次追問孟晚舟案，外交部發言人趙立堅表示，加方應當切實糾正錯誤，立即釋放孟晚舟，並確保她平安回到中國。加拿大記者再問，如果加拿大法院作出對孟晚舟不利裁決，中方是否會採取報復措施？趙立堅回應稱，不回答假設性問題。

廣告 繼續瀏覽後續

據世界日報今天報道，加媒4問孟晚舟案，趙立堅指：加方應立即放人 確保平安回中。中國外交部26日例行記者會上，加拿大媒體記者四次追問孟晚舟案，外交部發言人趙立堅表示，加方應當切實糾正錯誤，立即釋放孟晚舟，並確保她平安回到中國。

據該報道，記者會上，環球郵報記者問道，加拿大的法院將宣布對孟晚舟有關案件的裁決結果，中方有何期待？

趙立堅表示，中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的、明確的。美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，這是一起嚴重的政治事件。中國政府維護中國公民正當合法權益的決心堅定不移。加方應當切實糾正錯誤，立即釋放孟晚舟，並確保她平安回到中國，以免中加關係持續受到損害。

環球郵報記者再問，如果加拿大法院作出對孟晚舟不利裁決，中方是否會採取報復措施？趙立堅回應稱，“不回答假設性問題。”

據該報道，隨後該記者又問，孟晚舟案在加拿大是公開審理，並且有律師團隊為其辯護。但加拿大公民康明凱、史佩弗兩人卻不能為自己辯護，對此有何評論？

據趙立堅表示，關於康明凱、史佩弗兩名加拿大公民個案，中方已多次闡明立場，他們涉嫌從事危害中國國家安全活動，中國司法機關依法獨立辦案，依法保障有關加拿大公民合法權利。趙立堅強調，中方始終依法保障康明凱、史佩弗的合法權益。

最後，該記者第四次追問，中方是否期望加方宣布釋放孟晚舟？如果加方這麼做了，中方是否會儘快釋放康明凱和史佩弗？趙立堅則明確回應，“已經非常明確地闡明了中國政府在有關問題上的立場。”