加拿大法院裁決孟晚舟案符合“雙重犯罪”為引渡鋪路

加拿大法院5月27日對華為財務總監孟晚舟引渡案宣布裁決，支持檢方主張，裁定孟晚舟的行為構成“雙重犯罪”。此一裁決為孟晚舟的引渡案鋪路。據悉，孟晚舟27日出庭，並聽取法庭所作判決。

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據中央社發自溫哥華的綜合報道，加拿大法院今天宣布對華為財務總監孟晚舟引渡案的裁決，支持檢方的主張，宣布孟晚舟的行為構成“雙重犯罪”。這項裁決為引渡聽證會6月開始進入第二階段鋪路。

美國司法部指控孟晚舟違反對伊朗的制裁禁令，並且涉及銀行欺詐，要求加拿大當局將孟晚舟引渡到美國受審。加拿大卑詩省最高法院27日上午就孟晚舟的行為是否在加拿大和美國均構成犯罪，即是否涉及“雙重犯罪”，作出上述裁定。

加拿大根據與美加司法引渡協議，在美國的要求下，於2018年12月1日在溫哥華機場逮捕了孟晚舟。美國指控孟晚舟2013年向香港滙豐銀行作出不實陳述，謊稱華為的子公司星通科技（Skycom Tech）與華為無關，讓滙豐銀行為星通科技公司提供金融服務，面臨違反制裁和經濟損失的風險。

之前，華盛頓5月中旬出台針對華為的更嚴厲的管制措施，要求所有使用美國專利技術的公司，不得向華為出售半導體芯片。