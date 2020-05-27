勿忘六四遊行上訴失敗 香港支聯會采遍地開花

香港支聯會計畫本月31日舉行六四紀念遊行遭警方反對，上訴後仍被駁回。支聯會除質疑警方藉疫情打壓集會自由，並稱計畫當天將在各區擺攤“遍地開花”。至於6月4日維園晚會，也將面臨31年來首度停辦。

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據中央社今天報道稱，香港六四遊行上訴失敗，支聯會改倡遍地開花。

該報道綜合香港電台和明報消息，香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）原預定31日舉行“毋忘六四”大遊行。但警方以疫情和“限聚令”為由反對遊行，指集會遊行屬人多聚集的高危險活動，會增加參加者和其他市民感染病毒的風險。

支聯會之後再向公眾集會及遊行上訴委員會提起上訴，但被駁回。

據支聯會主席李卓人表示，政府已陸續重開社區設施及複課，主辦單位也願意接受防疫指示，但警方的反對和政府的放寬措施並不對稱，是藉此打壓言論和集會自由。

代表警方的律政司律師陳嘉恆則指，主辦單位預計有1000人參加，難以確保每個人都正確配戴口罩、保持距離，且無法識別參與者身分，一旦有人確診將難以追蹤。

支聯會也決定，31日將改在香港各區擺街站（擺攤），“遍地開花”。

此前，港府將“限聚令”延長至6月4日，同時尚未開放維多利亞公園足球場的申請，這意味着，1990年起每年舉辦的“六四”維園晚會，將首度面臨停辦。

5月時，澳門民主發展聯委會（民聯會）主辦的“六四”圖片展，也被當地政府以疫情為由取消場地借用申請。

中央社說，香港和澳門這兩個中國領土上，原本還能公開紀念“六四”的城市，今年恐怕都不會有大型紀念活動。