在今年中國全國“兩會”上，民法典草案審議是最受關注的議題之一。如果審議通過，它將是新中國第一部以“法典”命名的法律，被譽為“社會生活的百科全書”和“保障民事權利的宣言書”。在2020年全面建成小康社會和“十三五”規畫收官的背景下，民法典不僅將對每一個中國人的生活產生深刻影響，也將推動中國制度優勢更好地轉化為國家治理效能，為人類法治文明進步貢獻中國智慧。民法典中人格權特別引人關注。人格權是民事主體對其特定的人格利益享有的權利，關係每個人的人格尊嚴，是民事主體最基本、最重要的權利。

廣告 繼續瀏覽後續

中國官方報道，民法典編纂過程中先後10次通過網絡公開徵求意見，直接反映人民訴求。其次，民法典將“人身關係”置於“財產關係”之前，改變以往“重物輕人”現象，充分體現了中國執政黨以人為本的執政理念。再次，相較於其他國家的民法典，中國民法典的立法技術偏重實用。作為中國民法總則的起草人之一，全國人大代表孫憲忠對《國際銳評》評論員表示，這就是“為了讓老百姓看得懂，有問題可以去法典里找答案。”

為性侵築起“防火牆”

近年來，未成年人遭性侵案件不時曝光，牽動着社會的敏感神經。如何才能更好地保護未成年人的身心健康？民法典（草案）總則編第191條規定，未成年人遭受性侵害的損害賠償請求權的訴訟時效期間，自受害人年滿18周歲之日起計算。“這就意味着年幼時遭到性侵，18歲後仍可提起訴訟並得到保護。”

離婚冷靜期： 讓“可離可不離”的人再思考一下

進入2020年，婚姻家庭制度立法再次迎來新的歷史節點——在提請十三屆全國人大三次會議審議的民法典草案中，就有“婚姻家庭編”的內容。

婚姻家庭編草案以現行婚姻法和收養法為基礎，在堅持婚姻自由等基本原則的前提下，結合社會發展需要，修改部分規定，並增加了一些新規定。

“男子一年內結婚離婚23次，曾結婚第二天就離婚”；“36歲女子2年內嫁7個老公”……近年來，這類衝動離婚、輕率離婚又結婚的現象屢見不鮮。民法典婚姻家庭編的立法過程中，就首次引入了“離婚冷靜期”制度。草案明確：自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起三十日內，任何一方不願意離婚的，可以向婚姻登記機關撤回離婚登記申請。

全國人大常委會法工委介紹，對於這一規定，在徵求意見的過程中絕大多數是贊成的，認為有利於解決衝動離婚的問題，維護婚姻家庭關係的穩定。

全國人大代表、中國社會科學院學部委員孫憲忠也指出，設立離婚冷靜期經過了相關方面長時期慎重的考慮，近年來閃婚閃離現象多見，當代人結婚離婚較為草率，設立冷靜期，是更希望推動婚姻當事人從婚姻權利義務考慮，能夠留出時間思考婚姻中存在的問題。

不過，也有人擔心，如果存在家庭暴力等情況，夫妻一方想要離婚也要受到“離婚冷靜期”制度約束嗎？

對於這個問題，全國人大常委會法工委近日也作出專門回應：“我們經研究認為，離婚冷靜期制度只適用於協議離婚，對於有家庭暴力等情形的，實踐中一般是向法院起訴離婚，而起訴離婚是不適用離婚冷靜期制度的。從我們了解的情況看，英國、法國、俄羅斯、韓國等國家都規定了這一制度。”

除引入“離婚冷靜期”制度外，草案還在收養制度上作出了重大調整。現行收養法規定：“不滿十四周歲的未成年人可以被收養”。而在草案中，被收養人的範圍被放寬到0-18歲的所有未成年人。

此外，草案還規定“已有1名子女的收養人可收養子女”。相比現行收養法的規定，放寬了收養條件的限制。