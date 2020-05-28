港版國安法或讓在港中國富人也擔心

據路透社今天報道說，銀行家和理財業界其他消息來源表示，出於對北京擬在香港推行國安法的擔心，中國的富豪選擇在香港存放資產的人預計將減少，因為他們擔心香港可能准許中國大陸當局追蹤並沒收他們的財富。此前香港政府修改逃犯條例的動議令在香港的富人擔心北京會凍結他們的資產。據一些銀行家們說，香港估計價值一萬億美元的財富超過一半是來自中國大陸的個人在香港存放的資產。

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據美國之音今天引述報道說，中國富人避開香港到別處保存資產。

局計畫將可以用來任意秘密抓捕和關押人的中式國家安全法推廣應用到香港的舉措似乎已經初見成效。路透社星期四（5月28日）從香港發出的報道說，銀行家和理財業界其他消息來源表示，出於對北京擬在香港推行國安法的擔心，中國的富豪選擇在香港存放資產的人預計將減少，因為他們擔心香港可能准許中國大陸當局追蹤並沒收他們的財富。

據報道說，一些銀行家們說，香港估計價值一萬億美元的財富超過一半是來自中國大陸的個人在香港存放的資產。香港靠近中國大陸，司法制度又跟中國大陸不同，而且香港港幣跟美元掛鉤，這一切是促使中國大陸富豪在選擇藏富香港的原因。但現在人們擔心由於資本和人才外流，香港正在失去作為一個全球金融中心的優勢。

據路透社，對半打銀行家和公司獵頭人的採訪顯示，一些中國富豪客戶正在尋求其他去處寄放財富。其中，新加坡、瑞士和倫敦是他們優先考慮的地方。一位中國富豪本打算在香港投資，但最近改變了主意轉而去了新加坡。那位富豪的顧問供職於歐洲的一個理財銀行機構。該顧問說，他的銀行已經開始接獲中國富豪提出的在香港之外開設賬戶的詢問。

路透社報道還說，多個消息來源表示，這一局勢的發展促使一些理財公司尋求公司人員招募機構協助在新加坡和瑞士這樣的地方僱傭可以說漢語的客戶顧問。

瑞士信貸銀行發表的一份報告說，從全球來看，截至2019年年中，香港成年人人均財富之多僅次於瑞士，擁有五千萬美元以上資產的個人人數之多名列全世界第十。香港目前正在跟新加坡競爭亞洲頭號金融中心的地位。

據該報道稱，去年香港當局試圖修改逃犯條例，使當局可以把在香港抓捕的人送到堅決不要司法獨立的中國大陸受審。在越來越激烈的抗議下，香港當局最終撤回了修改逃犯條例的動議。但香港政府修改逃犯條例的動議令在香港的富人擔心北京會凍結他們的資產。有些人因此而轉移資產。