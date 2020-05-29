中國工業5月報告繼續回暖

中國工業5月專家預報統計結果顯延續回暖，官方製造業可停留在51枯榮線上。正式數據應當在下星期一6月1日公布。路透社說，這表明中國在財政和貨幣政策支持下，伴隨復工復產正趨近正常水平。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，調查指中國5月工業延續回暖，官方製造業PMI料小幅回升至51。路透社綜合23家分析機構的預估中值顯示，中國5月官方製造業採購經理人指數(PMI)預計小幅回升至51.0，將是連續第三個月維持在擴張區域；與此同時，15家分析機構預估中值顯示，財新5月中國製造業PMI料亦小幅上升至49.6。

這表明在財政和貨幣政策支持下，伴隨復工復產正趨近正常水平，中國工業5月延續回暖，這亦和高頻數據走勢一致。上月官方和財新製造業PMI分別為50.8和49.4。

此前在5月20日國新辦發布會上，工信部運行監測協調局局長黃利斌稱，中小企業的復工復產率在穩步提高，可能比整體的工業要低一點，但也是上升比較快的。據工信部對部分雲平台大數據監測結果顯示，到5月18日，全國中小企業的復工率達到91%，全部的工業復工率則接近100%。

該報道稱，中國全國人大會議昨日下午閉幕。國務院總理李克強表示，中國今年沒有確定GDP增長量化指標是實事求是的，如果實現了“六保”的任務特別是前“三保”，就會實現今年中國經濟正增長，而且要力爭有一定的幅度。中國今年規模性政策有力度且還有政策空間。

據路透社，製造業PMI是一個綜合指數，按照國際上通用的做法，由五個主要擴散指數加權而成。通常PMI指數在50以上，反映經濟總體擴張；低於50，反映經濟衰退。