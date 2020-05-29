英美呼籲北京停下來反思國安法 香港到底是不是國際問題安理會莫衷一是

一名要求匿名的外交官對法新社表說，聯合國安理會成員國內部目前有一個爭議，那就是：香港問題到底構成不構成成國際和平與安全問題。他表示，“一些代表會說，香港的確是國際和平與安全問題，另一些則並不會認同”。

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美國常駐聯合國代表凱利-克拉夫特5月29日星期五下午在其推特上表示，鑒於中國拒絕聯合國安理會就香港問題舉行正式會議，29日美國和英國與安理會其他成員一道，就中國新版國安法召開“其他事項”類別的緊急討論，克拉夫特稱，“自由世界必須和香港的民眾站在一起”。

28日星期四，美方曾表示這將會是一場非正式的閉門視頻會議。29日下午，法新社稱這場會議已經開啟，美英代表敦促中國思考有關香港自治的嚴重關切，英國常駐聯合國代表喬納森-艾倫表示“希望中國政府停下來，反思這項提案在香港和世界各地引發的嚴重，且正當的關注”，並稱“這項提案可能會限制自由，而中國曾經承諾在國際法框架下，尊重這些自由，這項法案一旦執行，將加劇香港社會深層分裂”。

一名要求匿名的外交官對法新社表說，聯合國安理會成員國內部目前有一個爭議，那就是：香港問題到底夠不夠成國際和平與安全問題。他表示，“一些代表會說，香港的確是國際和平與安全問題，另一些則並不會認同”。

俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基認為，這種討論是對安理會的“挑釁與濫用”，並再他的推特上寫道：“我們從來不討論成員國各自的國內事務”，“這就好比打開潘多拉的魔盒，有可能將會反噬美國自身”。中國外交部發言人趙立堅則在29日再次強調，安理會職責是維護國際和平與安全，而香港國家安全立法不在安理會職責範圍之內，同時表示，“安理會不是美國可以隨意擺布的工具”，“不會允許美國為自身政治目的綁架安理會”，呼籲美國“立即停止政治操弄”。