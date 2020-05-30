港版國安法刺激港人提美元掀外幣兌換潮

中國人大強推“港區國安法”，在香港觸發擠兌外幣潮。周四及周五兩天，香港外幣找換店門前出現擠兌外幣的人龍，也有人把存放在中資銀行的現金提走，轉存美資銀行。

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據自由亞洲報道說，國安法陰霾籠罩香港，提美元掀外幣兌換潮。

國安法通過後首天，香港瀰漫著不安情緒，港元彙率下跌。國際投資銀行瑞信發表報告，美國提出制裁香港後，香港地產將承受到最大的損失，而長遠而言，香港的國際商業和金融中心地位也可能會被削弱。報告又預測，部分現居於香港的外國人將會離開，估計同時把4,785億港元調離香港，這令外彙儲備減少14%。

據該報道，一般香港市民亦已感到前景不明朗，本周五上午，香港尖沙咀、旺角及深水埗等地街頭找換店，有人等候兌換美元，居民李小姐說，她會把美元存放在家中，而不放在銀行。從事銀行金融業的江女士對自由亞洲電台說，港人擔心香港的聯繫彙率制受到美方制裁中國的衝擊，於是拋港元，換美元：“擔心港幣受衝擊，因為港幣跟美元掛鉤，如果這種掛鉤不穩，那麼港幣彙率可能會大幅度下跌。如果取消香港特別關稅區地位，她的優勢就不存在了，港幣就很容易受夾擊。彙率雖然是跟美元掛鉤，如果美元儲備不足，港幣的波動性會非常大的。”

發達鳥找換店負責人Eric直言該店美元賣出價為7.7850，不足45分鐘已被客戶換走100萬元美金，全日美元兌換量超過300萬美元，英鎊、日圓亦同告清倉。

香港深水埗一找換店門外，市民排隊等候。該報道引述金融業者江女士說，香港地方很小，彙率很容易受到衝擊：“這個地方畢竟很小，那麼你港幣的地位很容易受政治影響，就會出現波動”。也有市民從中資銀行提走港幣存款，再往美國或新加坡在港的銀行，開設賬戶存美元。

正在香港的大陸學者覃先生對本台說，港人此舉是對當下香港時局的恐慌性反應：“第一方面就是憂慮香港本地的經濟以及港幣受到衝擊，從而使得港幣貶值，把手裡的港幣兌換成外幣。從而起到保值、抗風險的作用，另外，由於港人普遍擔心中共強推的國安法，使得香港的法律不再有效保護港人，所以很多港人在諮詢、考慮向國外移民。”

據該報道說，港人捨棄中資銀行再開設海外戶口。