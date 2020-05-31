中國5月經濟統計有升有降

中國5月官方製造業PMI連續第二個月下降。雖然新訂單和新出口訂單小幅回升，但需求恢復緩慢對生產的制約明顯，當月生產指數繼續回落，從業人員指數亦再度跌至50下方的萎縮區域。不過非製造業中建築業活動指數突破60，服務業指數亦持續上升，表明伴隨着國內生產生活趨於正常，擴大內需政策正在發揮效應，消費進一步修復、投資需求釋放力度有所增強。

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據路透社今天報道稱，需求不足制約，中國5月官方製造業PMI續降，政策面將繼續積極擴內需。

根據中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)周日聯合公布，宏觀經濟先行指標--5月官方製造業採購經理人指數(PMI)小幅下降至50.6，為連續第二個月下降，低於路透調查預估中值51，亦低於上月的50.8。其中，新訂單指數比上月上升0.7個百分點50.9，新出口訂單指數環比升1.8個點至35.3，進口指數回升1.4個點至45.3；不過生產指數回落0.5個百分點至53.2，從業人員指數下降0.8個點至49.4。

國家統計局今日並公布，5月官方非製造業商務活動指數進一步升至53.6，較上月的53.2上升0.4個百分點，為連續第三個月反彈；新訂單指數較上月上升0.5個百分點至52.6，顯示市場供需在上月加快恢復的基礎上，繼續回升。

從製造業企業規模看，大型企業PMI為51.6，比上月上升0.5個百分點，但中、小型企業PMI分別為48.8和50.8，比上月回落1.4和0.2個百分點，表明當前中小型企業的困難仍然較大。

在製造業PMI調查的21個行業中，食品及酒飲料精製茶、石油加工、專用設備、汽車等14個製造業生產指數高於臨界點；紡織服裝服飾、木材加工等七個製造業低於臨界點。

受製造業和非製造業一降一升影響，中國5月綜合PMI產出指數53.4，與上月持平。

中美關係日趨緊張，疊加海外疫情擴散導致外需嚴重受損，需求不足將是制約中國工業生產的關鍵因素。分析人士認為積極擴大內需仍是當前經濟發展的重點方向。

路透社說，中國今年政府工作報告中實事求是未設定2020年經濟增長的量化目標，並調降了新增城鎮就業目標。總理李克強表示實現“六保”中的前“三保”今年就能實現經濟正增長，今年規模性政策有力度且還有政策空間。全國人大會議周四下午閉幕，周五召開的國務院常務會議就已經把政府工作報告提出的45個方面51項重點任務逐一分解到有關部門，確定了重點任務分工，要求狠抓政策和工作落實。李克強主持會議並要求及時完善政策，根據需要推出必要新舉措穩住經濟基本盤。