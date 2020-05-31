李克強6億人月均收入千元說衝擊中國脫貧大計

中國國務院總理李克強日前公開表示，中國有6億人的月收入僅人民幣1000元，連日來在海內外引發不少熱議及聯想。有人懷疑是否為口誤，有人質疑如何完成全面脫貧，也有人解讀黨內有分歧。早前多個省份高調報告脫貧勝利。

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據中央社今天報道稱，中國國務院總理李克強6億人月均收入千元說，能否如期脫貧引議。李克強日前公開表示，中國有6億人的月收入僅人民幣1000元，連日來在海內外引發不少熱議及聯想。

中共總書記習近平已訂下今年要完成全面脫貧攻堅，建成“小康社會”的目標。但李克強“6億人月均收入僅1000元”之說，卻讓外界產生今年要如何達成全面脫貧的懷疑，進而產生習、李二人出現分歧的聯想。

據該報道，今年中國全國“兩會”28日結束，李克強在隨後舉行的總理記者會上表示，中國目前人均可支配年收入是人民幣3萬元，但是“有6億人每個月的收入也就是（人民幣）1000元”。據李克強還說，“1000元在一個中等城市，可能租房都困難”。而受疫情衝擊，可能會有一些人返貧，“脫貧的任務更重了”。但他仍強調，今年要如期完成脫貧攻堅任務，這是以習近平為核心的黨中央向全社會作出的“莊嚴承諾”。

針對李克強的說法，中國網友紛紛找出不同的官方資料作對照。其中，中國國家統計局指出，2019年中國居民人均可支配收入為3萬733元，換算月均即為2561元。而“6億人月均收入僅1000元”之說，代表中國近43%人口的月均收入，只有全國平均值的39%。

此外，中國官方最新的最低工資標準中，最低的省區為安徽省的每月1180至1550元。以此對照，“6億人月均收入僅1000元”之說，代表中國近43%人口的月均收入，還不到全中國最低工資標準的85%。

據中央社，中國國家統計局數據還顯示，今年第1季全國居民可支配收入中數為7109元，也就是中國14億人口中，有7億人在整季的累計可支配收入低於此數。然而，依“6億人月均收入僅1000元”之說推斷，代表有6億人在整季的累計收入只有3000元，只有中數的42%。

該報道引據新京報消息，中國人社部專咨委委員、北京師範大學教授李實對此表示，李克強傳遞出一個訊號，就是有相當規模的老百姓目前遇到了就業收入問題，政府“要想辦法、並且有辦法”穩定經濟，解決老百姓的問題。而這些人群主要集中在農村，或是城市裡的農民工。在李克強28日發表“6億人月均收入僅1000元”說之前，習近平在5月14日的中共政治局常委會議仍強調，“確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會”。

中央社說，李克強的說法，引起不少中國網友議論。有網友指“總理沒有口誤吧”。但有網友質疑“前幾天不是說人均資產有100萬嗎，還以為都脫貧致富了，竟然還有6億人月收入才1000塊”；“只剩7個月了，還有6億人咋脫貧啊？”