澳港兩地六四紀念集會31年來首次無法舉行

八九民運天安門六四事件31周年紀念日即將到來。在已經連續30年舉辦六四燭光紀念晚會的香港和澳門，今年的活動都無法合法舉辦，這是兩地紀念六四活動舉辦幾十年來的首次。支聯會已經做好準備，如果今年的晚會不獲批，就改為網上集會。

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30年來一直在香港舉辦紀念六四活動的支聯會5月31日表示，目前仍不知警方是否會批准他們舉辦六四燭光集會。如果不批，會改為網上集會，成員到維園燃點燭光。支聯會還強調，仍然會堅持呼喊“結束一黨專政”的口號。

此前，澳門終審法院星期五駁回澳門民主發展聯委會舉辦六四燭光晚會的上訴，指出警方在疫情下參考衛生當局的意見，為了防止疫情轉播和再次爆發，不準許舉行集會的決定無可指責。

澳門終審法院的裁決指出，上訴人向警方預計集會大約有300人參與、歷時5小時。合議庭認為，疫情有再次爆發的風險，保障公共衛生安全利益比上訴人主張的集會權更突出和重要，也值得政府和整個社會特別考慮。

此前，澳門治安警察局公共關係處處長李德輝5月20日在記者會上表示，根據衛生局指引，新冠疫情仍在全球持續，為防止疫情在社區傳播，政府建議人群聚集活動應暫停進行。因此，警方按法律規定對集會作出不允許批示。

公開資料顯示，澳門自4月9日起已連續40多天沒有新增確診病例，澳門政府也從未頒布像香港的防疫“限聚令”，當地體育局某些海上活動也繼續進行。

澳門民主發展聯委會理事長區錦新議員表示，終審法院的裁決將紀念六四集會描述成人群聚集，這種說法比較勉強。不過，他同時表示，在疫情下即使裁決不合理也會接受。區錦新說，將於六四當晚8點至10點同一時段，改在室內舉行晚會，以網上直播的形式，讓公眾參與。

同時，香港當局不久前宣布延長“限聚令”到6月4日，公共場所禁止8人以上聚集。支聯會每年在六四這一天舉辦燭光晚會，但今年的燭光晚會支聯會至今還沒有收到警方的不批准通知書。

不過，支聯會已經做好準備，如果今年的晚會不獲批，就改為網上集會。現在的計畫是，六四晚上8點整支聯會成員在維多利亞公園點燃燭光，8點09分默哀一分鐘。晚會的口號是“結束一黨專政”。

此外，支聯會原定5月31日下午舉行的“勿忘六四”大遊行，已收到警方發出的反對通知書，理由是有關活動會增加感染病毒的風險，“對所有市民大眾的生命與健康構成重大威脅”。支聯會宣布將5月31日的大遊行改為分散進行，叫做“遍地開花悼六四”。

“六四事件”主要指的是1989年6月3日夜間開始，鄧小平下令解放軍野戰部隊強行進入天安門廣場，對幾十天來在廣場上堅持民主抗爭的抗議學生及市民進行清場，期間開槍打死至少數以百計的示威者。鎮壓行動持續到6月4日清晨。

31年前的八九民運期間，香港各界踴躍支援，成立了香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱支聯會）。從那時起，“毋忘六四”成為港人的集體回憶，堅持每年在維園點起燭光。