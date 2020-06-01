特朗普與普京通話討論“擴大版”G7峰會 俄羅斯稱具有“建設性”

美國總統特朗普周一與俄羅斯總統普京通電話，法新社消息，美俄兩國領導人就特朗普提議的擴大七國集團峰會進行討論。俄羅斯總統府表示，此次會談具有“建設性”。

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法新社援引俄羅斯總統府克里姆林宮的一份聲明稱，在由美方建議的這次電話會談中，特朗普告訴普京他計畫邀請俄羅斯及其他幾個國家參加下屆G7峰會。受全球大流行的新冠病毒疫情影響，特朗普宣布，將原定6月底舉行的G7峰會推遲到9月舉行。

俄羅斯總統府強調，俄美首腦的這次會談具有“建設性”及“實質意義”。 特朗普周六宣布，他將推遲舉行原定六月召開的G7峰會，並將邀請包括俄羅斯在內的其他國家參加會議。

特朗普表示，僅由英國，加拿大，法國，德國，意大利，日本和美國組成的G7的模式已經“過時”。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫在回應美國的上述提議時向媒體表示，俄羅斯並不清楚“這一提議的細節，是否是正式的提議”。

在烏克蘭克里米亞被吞併後，西方各國紛紛譴責俄羅斯的“非法”行徑，俄羅斯在2014年被排除在八國集團（G8）之外。 特朗普曾多次表示支持重新接納俄羅斯。

克里姆林宮的聲明還表示，俄美兩位領導人還強調，在軍事戰略穩定及建立互信領域重新開展俄美對話的重要性。

普京並對美國SpaceX載人龍飛船發射成功表示祝賀。 聲明並說，俄美兩國總統“確認了雙方在太空領域加強互利合作的共同意願”。

普京在電話會談中還感謝特朗普向俄羅斯提供呼吸機等醫療設備幫助俄羅斯應對新冠病毒疫情。

特朗普上周六宣布推遲舉行G7峰會時表示，擴大受邀國名單，除了俄羅斯還包括澳大利亞、韓國和印度。 白宮戰略溝通部主任法拉赫（Alyssa Farah）此前表示，特朗普希望將包含五眼聯盟國家，以及受到新冠病毒疫情影響的盟友國家，聚集在一起討論中國的問題。