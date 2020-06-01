蓬佩奧：禁止中國軍方背景學生入境 確保美國國家安全

美國國務卿蓬佩奧5月6日在國務院舉行新聞會，抨擊中國隱瞞疫情導致全球幾十萬人死亡。

美國總統特朗普日前宣布禁止有中國軍方背景的中國留學生、研究人員入境。美國國務卿蓬佩奧周一表示，新措施可望建立更透明 、互信學術環境，美方將繼續竭盡所能確保國土安全。另外蓬佩奧也表示，由於北京政府決定在香港實施國家安全法，美國正考慮歡迎來自香港的人士。

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美國總統特朗普29日宣布4大反制中國措施，其中包括暫停具有中國軍方背景，想進入美國求學或從事研究的中國人士入境，以避免中國不斷竊取美國機密技術與知識產權，強化解放軍現代化能力。

《中央社》報道，美國國務卿蓬佩奧周一發聲明指出，美國上周宣布的新措施，是回應中國政府透過部分中國研究生及研究人員，自美國機構移轉及竊取敏感技術、知識產權，不當利用美國開放、相互合作的學術研究環境。

蓬佩奧並將“中共”及中國人民分開，他強調，美方關切的是中共及特定人士的“惡意行徑”，而非全體中國民眾。他說，被中國當局鎖定、拉攏及利用的中國留學生與研究人員，只佔透過F與J簽證入境美國的中國人員一小部分。

蓬佩奧表示，新簽證措施預計能協助建立一個更開放透明環境，有助美中學者對彼此有更多信任；而美方將持續竭盡所能，捍衛美國科技與機構，並確保美國國安與經濟安全不受外國勢力干預。

《紐約時報》指出，目前約有36萬名中國籍學生在美就讀，特朗普新簽證措施預估會影響其中至少3000名學生。路透社則預估，影響人數約在3000人至5000人。

另據香港媒體報道，美國國務卿蓬佩奧周一表示，由於北京政府決定在香港實施國家安全法，美國正考慮歡迎來自香港的人士。 蓬佩奧在向美國企業研究所發表的講話透露有關消息，但他沒有具體提及美國如何歡迎香港人，也沒有詳述移民配額或簽證等問題。蓬佩奧僅表示，美國政府正研究有關選項。

在被問到美國政府是否正考慮讓香港人到美國，並帶來企業創造力，蓬佩奧表示正在考慮，但他本人不知具體情況。

針對英國近期表示，準備對近300萬持有英國國民海外護照的香港人延長他們的簽證權利，並可能讓他們移居英國，蓬佩奧說英國和香港有長遠的歷史關係。 美國總統特朗普上周五宣布，撤銷香港的特殊待遇地位，回應中國決定實施港區國安法。