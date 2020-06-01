譚德塞表示希望繼續與美國合作

美國總統特朗普上周宣布終止與世界衛生組織的關係，世衛總幹事譚德塞周一表示希望繼續與美國合作。譚德塞並盛讚美國的慷慨及對全球健康事業作出的貢獻。

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特朗普上周六在白宮宣布，美國將終止與世組織的關係，停止向世衛提供資金，特朗普並說，美國將這筆資金用於其它國際及公共衛生事務。

世界衛生組織周一在日內瓦舉行的視頻會議備受關注，世衛總幹事譚德塞在致詞最後發出呼籲，稱世衛希望繼續與美國合作。

譚德塞表示，世衛已經收到特朗普5月29日宣布的訊息。譚德塞說，長期以來，世界一直受益於與美國政府和人民的強力的合作參與，數十年以來，美國對全球健康事業的貢獻和慷慨資助，在全世界的公共衛生領域產生了巨大的影響。

譚德塞最後強調，世衛希望這種合作能夠繼續下去。

法新社說，美國是世衛最大的資金提供國。2018-2019年度，美國向世衛提供8億9300萬美元，占世衛總財政總額的15%，高於比爾蓋茨基金會及英國德國等國，更遠遠高於中國。

不過，《中央社》報道，譚德塞及專家周一對美國相關問題相當謹慎，均不願再進一步說明，例如媒體提問會員國退出的流程時，譚德塞則拒絕回答。另一位媒體追問世衛如何得知美國的決定，他則回答是5月29日從媒體報導得知。