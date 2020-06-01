財新：中國五月製造業回升 但仍受需求疲軟拖累

空客瀋陽工廠的一名正在組裝空客 A220飛機的工人

據周一（6月1日）公布的財新經濟指數，中國五月份製造業明顯回升，但受外部需求疲軟影響，銷售仍然銷售低迷。

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由研究機構埃信華邁（IHS Markit）為財新媒體集團所作調查，中國5月份製造業採購經理人指數（PMI）回升至50.7，而4月份該指數為49.4。

PMI指數高於50榮枯線表示製造活動擴張，低於50則表明收縮。受新冠疫情的影響，中國PMI指數今年二月曾跌至40.3，創2004年4月本項調查開啟以來的紀錄最低。3月攀升至50.1。

財新/ Markit的調查報告指，5月中國PMI指數為2011年1月以來的最大增幅，主要與中國疫情防控形勢向好，逐步解除有關經濟活動的限制有關。

然而，5月份的銷售仍然低迷，企業裁員在繼續。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，總體看，中國製造業恢復速度明顯強於需求，國外疫情仍在蔓延中，出口疲弱對需求側形成嚴重拖累。

儘管中國企業生產正逐步恢復，但其主要歐美客戶仍然受疫情影響停工停產，導致出口訂單不足。

面對這一困局，王喆認為“促就業、穩定勞動力市場成為今年中國政治決策者的絕對優先事項”。中國總理李克強在5月底的兩會報告中，已宣布2萬億元人民幣經濟扶持計畫，措施包括增加預算赤字及國家借款等，重點支持就業。

中國官方周日公布的5月份製造業採購經理人指數(PMI)為50.6，相較四月的50.8有小幅下降。

法新社報道指，財新/埃信華邁調查主要針對中小型企業，因此與更多針對大型國有企業的政府統計數字相比，能更準確地反映經濟運行狀況。