美參眾兩院新疆維族人權法案正式遞交特朗普簽署

美國眾議院議長佩洛西周二正式將新建維吾爾人權法案送出國會，遞交總統特朗普簽署。佩洛西說，能在六四天安門事件滿31周年紀念前，將這部法案送出美國國會別具意義。法案生效後，美國總統將有權制裁負責虐待及監禁維吾爾族人的中國官員。

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有關的法案名為“2020年維吾爾人權政策法案”。眾議院議長佩洛西表示，過去多年，眾議院都承諾關注中國人權問題，要對受害者表明他們並不孤單。佩洛西並說，能在六四天安門事件滿31周年紀念前，將這部法案送出美國國會，別具意義。

據《中央社》報道，這部法案是由共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio）5月14日提出，參議院當天即以一致同意方式加速通過。眾議院隨即在5月27日以413票贊成、1票反對的壓倒性票數，通過這部備受關注的法案。

根據美國立法程序，國會兩院通過法案後，總統特朗普要在10日內簽署或否決該法案，否則法案會自動成為法律。

該法案生效後，美國總統須在法案生效180天內及以後至少每年，點名及制裁負責虐待、不人道對待或長期監禁維族人的中國官員，並可動用制裁手段包括凍結被點名人士在美資產、拒絕入境美國、拒發或取消簽證等。

此外，法案也要求總統譴責中國虐待維族行徑，並敦促北京立即關閉集中營。美國國務卿則須向國會提交報告，詳述新疆維吾爾自治區人權侵犯狀況。

報道稱，中國侵犯人權事件頻傳，近年來獲得美國跨黨派議員高度關注。

除了剛剛送出國會的維吾爾法案，美議員去年11月也在香港“反送中”示威抗爭衝突加劇之際，通過“香港人權與民主法案”，授權美國總統點名、制裁侵害香港人權及自由的人士。

另外，美議員也積極推動“2019年西藏政策及支援法案”，希望透過凍結資產、拒發或撤銷簽證等制裁措施，捍衛藏人宗教自由。 這部西藏法案今年1月28日在眾議院院會以392票贊成、22票反對通過。法案目前尚待參議院外委會審議。